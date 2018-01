El Pleno aprueba retirar los títulos a Utrera Molina con la abstención del PP

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves, con la abstención del Partido Popular, iniciar los trámites para retirar todas las distinciones municipales al ministro franquista José Utrera Molina, Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad, y que se cumplimenten los trámites administrativos precisos para que esa medida sea efectiva, es decir, que la retirada de honores sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La propuesta, realizada por el grupo Málaga para la Gente-Izquierda Unida, se extiende al resto de colaboradores del régimen que ostenten algún reconocimiento del Consistorio malagueño.

El tema coleaba desde hace días. Málaga para la Gente ha forzado el debate sobre el exministro malagueño, a través de una moción urgente, después de que no se alcanzara un acuerdo para presentar una moción institucional (lo intentó ayer el PSOE) sobre las distinciones de Utrera Molina, tal y como propuso la concejal de Cultura, Gemma del Corral, en la última Comisión de Memoria Histórica.

El alcalde, Francisco de la Torre, frenó esa iniciativa al considerar que esos honores ya no existen, porque cuando se le quitaron a Franco en 2007, acuerdo ratificado en 2016, la medida se hizo extensible al resto de colabores del régimen. El argumento de los partidos de izquierda para insistir es que el nombre de Utrera Molina, fallecido en abril de 2017, no fue publicado en el BOP, propósito último de la moción de Málaga para la Gente debatida y aprobada hoy.

"No pretendemos reabrir heridas, al contrario. La moción tiene la finalidad de contribuir a la justicia, a la dignificación de la memoria democrática y, también, a la reconciliación y a la concordia", ha justificado el portavoz de este grupo, Eduardo Zorrilla, durante su exposición. La concejal de Cultura ha defenido el trabajo del Ayuntamiento de Málaga en materia de memoria histórica y ha insistido en que los títulos fueron eliminados, cuestión a la que ha vinculado la abstención de su grupo.

Durante el debate, el concejal del PSOE Sergio Brenes ha sacado un billete de 20 euros. "Si hace falta, para que esta aberración se resuelva de una vez por todas y se publique en el BOP el nombre de esas personas que no merecen que la ciudad de Málaga les honre, aquí están los 20 euros que cuesta, por parte del Grupo municipal Socialista", ha dicho dirigiéndose al PP. "Está perfectamente explicado y publicado en el BOP. Y no con sus 20 euros, con los 20 euros de todos los malagueños. Ya está publicado, ya hemos ejecutado la ley, por eso no tenemos que votar que sí a este acuerdo", le ha replicado la edil Del Corral. "Y la ley no dice que haya que publicar en el BOP", ha añadido.

El alcalde se ha sumado a la discusión. Ha insistido en que el acuerdo de 2007 sobre Franco "abarca a todos [los colaboradores del régimen franquista]" y ha considerado que la ley sobre Memoria Histórica es poco conocida, o esa, que debe estudiarse "más", por lo que ha invitado a todos los miembros de la comisión de Memoria Histórica a que lo hagan. De la Torre ha apuntado que el Ayuntamiento de Málaga es "pionero" en las labores de recuperación de la memoria y que la concesión de la medalla a Utrera Molina nada tuvo que ver con "la exaltación" de la Guerra Civil, el Golpe de Estado o la represión franquista, sino con los proyectos que promovió para la ciudad.

"Aquí hemos adoptado acuerdos que van más allá de la ley. La ley quiere que se recupere la dignidad de la víctimas que hubo. Que estaban olvidadas, sepultadas en fosas comunes y que sigue habiendo miles en España. Esa tarea es la que hay que hacer, y nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo", ha continuado el alcalde, que ha reiterado que la norma no alude a distinciones.

"Desde luego, con el espíritu de la ley, lo que no casaría es que en esta ciudad siguiera estando nombrado como alcalde perpetuo el dictador Francisco Franco. Y la distinción no se le dio tampoco ni por la sublevación militar, ni por la Guerra Civil, ni, por supuesto, por la represión. Se le dio fundamentada, pretendidamente, en sus acciones en favor de Málaga. Y nosotros le quitamos esta distinción", le ha recordado Zorrilla a De la Torre.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga también ha aprobado una moción de Ciudadanos para que la Junta adjudique lo antes posible las obras del Metro del tramo Renfe-Guadalmedina, ahora paralizadas, y una del PP para la construcción de un hospital en la zona Este de Málaga. También ha salido adelante por unanimidad una moción del PSOE para aumentar el número de agentes de la Policía Local y de la Nacional.