Sufrió lo indecible el Valencia para eliminar al Deportivo Alavés en los cuartos de final de la Copa. Aquellos que celebraron hace dos viernes el cruce contra los vitorianos seguro que no esperaban a un rival tan competitivo en los dos compromisos. Al final decidieron los penalties: Rodrigo, Santi Mina y Gayá no perdonaron mientras que Pedraza, Hernán Pérez y Sobrino no dieron en la diana. En definitiva, a los levantinos no les hizo falta tener que lanzar el último.

Comenzó mejor el Valencia aprovechando la velocidad de sus bandas. En el minuto 3 Parejo botó un córner olímpico que metió en problemas al cancerbero Sivera. Pero el Alavés se fue soltando y empezó a meter mucha intensidad al partido. Para el minuto 11 se habían botado ya cinco saques de esquina. En el 20 se lesionó Gabriel. Se le giró la rodilla y tuvo que marcharse en camilla. El primer diagnóstico hablaba de un esguince, una hiperextensión. Pocos minutos después hubo una jugada muy embarullada con falta de los delanteros e intento de remate de Ely que se resolvió con saque desde la portería levantina. En el 44, Duarte realizó un disparo que se fue envenenando. Junto a un cabezazo de Ely bastante inocente, fue la principal ocasión local en ese periodo.

Si la primera parte fue emocionante, la segunda resultó de fábula. Duarte, Sobrino y Laguardia avisaron a Jaume en los primeros diez minutos e incluso hubo un tanto anulado a Guidetti (por claro empujón) en el 56. A partir de ahí, la locura total: gol de Munir, regalo local y tanto del empate de Santi Mina y, cuando parecía todo el pescado vendido, el 2-1 de Sobrino y la consiguiente prórroga. En el Valencia, parecía que la entrada de Rodrigo podía darle otro aire pero ni por esas. Siguió bastante plano y no pudo evitar el tiempo suplementario. Y eso que Kondogbia había enviado un balón al travesaño en el 70.

En la prórroga bajó claramente el ritmo. El Valencia tuvo las ocasiones más claras, con otro larguerazo (disparo de Rodrigo con paradón de Sivera que se fue a la madera) y dos avisos de Mina de tacón y de Montoya que se fue alto por poco. Torres y Kondogbia acabaron el partido con tirones y calambres.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Martín, Ely, Laguardia, Duarte; Pina, Torres, Ibai, Sobrino, Pedraza; Guidetti.

Cambios: Hernán Pérez por Ibai (min. 71), Munir por Guidetti (71) y Demirovic por Rodrigo Ely (84).

VALENCIA: Jaume; Montoya, Vezo, Gabriel, Gayá; Parejo, Kondogbia, Maksimovic, Guedes; Zaza y Vietto.

Cambios: Garay por Gabriel (min. 20), Rodrigo por Vietto (58), Santi MIna por Maksimovic (76).

ÁRBITRO: Álvarez Izquierdo, del colegio catalán. Amarillas en el Alavés para Duarte, Torres, Pedraza, Pina y Munir. Amarillas en el Valencia para Vezo, Maksimovic, Parejo, Kondogbia y Santi Mina.

INCIDENCIAS: 19.127 personas en Mendizorroza, según los datos ofrecidos por el club. Cerca de un centenar animando al Valencia.

GOLES: 1-0. Min. 72. Munir. / 1-1. Min. 77. Santi Mina. / 2-1. Min. 85. Sobrino.

TANDA DE PENALTIES: Lanza Pina y gol (1-0). / Lanza Rodrigo y gol (1-1). / Lanza Pedraza y para Jaume (1-1). / Lanza Santi Mina y gol (1-2). / Lanza Hernán Pérez y para Jaume (1-2). / Lanza Kondogbia y para Sivera (1-2). / Lanza Munir y gol (2-2). / Lanza Gayá y gol (2-3). / Lanza Sobrino y se le va arriba (2-3 definitivo, sin necesidad del último lanzamiento de Parejo).

ABELARDO: "Ha sido una eliminatoria impresionante, espectacular. Lo de hoy ha sido una pasada. Una pena quedar eliminados pero un gran orgullo haber llegado a los penalties ante un equipo con el potencial del Valencia. La mejor defensa es el ataque y los chavales de han vaciado. Hemos hecho dos partidos muy buenos y creo que hemos hecho méritos para poder haber pasado. Este equipo está jugando a un gran nivel y tenemos un mérito increíble pero tenemos que mantener este nivel. Hay que jugar con esta intensidad y con esta ambición. Nos han eliminado pero no olvidemos que hoy hemos ganado al Valencia 2-1".