Mikel Landa esperará al 14 de febrero para levantar el telón de la temporada. Será en la Vuelta a Andalucia. El ciclista de Zuia está en Mallorca de pretemporada pero aún no va a competir con el maillot de Movistar. La misma organización había anunciado su presencia pero sus planes no van a variar. Ni Mikel ni Movistar confirmaron su participación en Mallorca por lo que no tiene validez cualquier información que anuncie su presencia competitiva allí.



Diversos medios nacionales y perfiles oficiales del mundo del deporte hablaron de su debut en uno de los cuatro trofeos de la Challenge de Mallorca. Lo que realmente hicieron fue retroalimentarse. "NOTICION!! @MikelLandaMeana debutará en la XXVII Playa de Palma @ChallengeMca con el @Movistar_Team!" rezaba el perfil oficial de twitter de la Challenge el martes por la tarde.

Lo cierto es que habrá que esperar a febrero para ver su puesta de largo con el maillot azul claro. De haber elegido algún trofeo a su medida este habría sido el de la Sierra de Tramuntana Sóller-Deià de mañana viernes. El entorno del propio corredor se ha encargado de desmentir las informaciones erroneas para sacar a todos de dudas. No habrá que mirar los listados todas las tardes para ver si está apuntado en la carrera del día siguiente. Lo hará el mes que viene como tenía previsto desde el principio. Nunca cambió sus planes.