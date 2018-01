La decisió del vot delegat, posposada fins el dia 30

El president del Parlament, Roger Torrent, decidirà avui si el ple d'investidura se celebrarà el 30 de gener, com era la seva idea, o bé el 31, com ha demanat aquest matí en solitari JxCat, mentre que ha posposat fins dimarts la decisió sobre el vot delegat dels diputats a Bèlgica.

Torrent ha mantingut una reunió informal amb representants de totes les formacions polítiques en el transcurs de la qual ha estat abordada la convocatòria del ple del Parlament per celebrar la sessió d'investidura del president de la Generalitat, amb el nom de JxCat, Carles Puigdemont, com a candidat.

La reunió no ha servit per aclarir el format que tindrà el ple ni tampoc qüestions com la data o si es permetrà la delegació del vot als diputats que estan fugits de la justícia espanyola a Brussel·les.

Torrent decidirà al llarg del dia la data concreta, mentre que dimarts se celebrarà una reunió de la Junta de Portaveus per fixar el format del ple i resoldre les possibles peticions de delegació de vot.