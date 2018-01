"Investir Puigdemont no és apostar per la unilateralitat"

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha subratllat avui que ja no estan en la "fase" unilateral i així ha descartat que investir el líder de JxCat, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat suposi una aposta en aquesta línia, ja que la nova legislatura ha de ser la de la "recomposició".

En una entrevista a Onda Cero, Pascal ha criticat que la policia revisi "clavegueres i maleters" i reforci les fronteres per intentar capturar el candidat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, cosa que, segons el seu parer, "no és normal en una democràcia madura".

En aquest context, després de la declaració d'independència, la fugida de Puigdemont, l'aplicació del 155 i les eleccions del 21-D, la coordinadora del PDeCAT ha subratllat que aquesta nova legislatura ha de ser "la de la recomposició, la de recuperar les institucions i la d'evitar costi el que costi mantenir el 155".

En aquest sentit, ha subratllat que investir Puigdemont -que segueix a Bèlgica- és "normalitzar" el que els ciutadans van manifestar el 21 de desembre, però "no és una aposta per la unilateralitat", perquè "no estem en fases unilaterals".

Sobre la seva parla amb l'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmat que van constatar les diferències sobre l'encaix de Catalunya i que "cap de les parts va demanar res a l'altra".

Després de la sentència del cas Palau de la Música, que condemna CDC a pagar 6,6 milions d'euros, Pascal ha admès que és una "trista taca" en la història de Convergència, formació que és la que ha dit que ha de donar les "explicacions pertinents" i afrontar el pagament, ja que ni el PDeCAT, partit hereu que té NIF propi, ni la seva actual direcció tenen "relació" amb els episodis que relata la sentència.

El representant legal de CDC, Francesc Sánchez, ja va dir que, una vegada la sentència sigui ferma i es confirmi la condemna, qui assumirà el pagament serà Convergència, que encara existeix com a organització, encara que sense contingut polític.