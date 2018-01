Ganemos estudia presentarse a las elecciones locales de 2019 con Podemos

La Asamblea de Ganemos Albacete celebrada este jueves ha aprobado una propuesta en la que dan luz verde al inicio de conversaciones con Podemos, con la perspectiva de confluir en una única candidatura a las elecciones municipales de 2019.

Para ello, en el mes de febrero próximo se creará una Comisión negociadora con la presencia de miembros de la MC (a negociar), de todas las organizaciones que componen Ganemos Albacete e independientes que quieran formar parte (en número a acordar). En abril, se abrirá una agenda política para incorporar al mayor número de organizaciones sociales y alternativas de nuestra ciudad, así como a personas que, como independientes, deseen participar en este nuevo proyecto político. Contactos en los que se tendrán en cuenta a otras organizaciones de la provincia.

Según la propuesta, si finalizado el mes de mayo de 2018 el acuerdo con Podemos hubiera concluido en la formación y registro de un partido instrumental, el registro de GA como partido político quedará sin efectos. Si, por el contrario, el acuerdo fuera a través de una coalición de partidos, la Mesa de Coordinación iniciará los trámites del registro del partido a los efectos de incorporar a la Asamblea a esa coalición y en las siguientes condiciones: No existirá afiliación alguna más allá de la actual figura de inscritos e inscritas. Dicho acuerdo solo afectará al proceso de confluencia para concurrir a las elecciones de 2019, continuando como hasta ahora, el trabajo de la MC, la asamblea y los grupos institucionales hasta final de mandato.

La propuesta aprobada con Ganemos explica que si en el plazo fijado anteriormente la negociación con Podemos no hubiera concluido en las circunstancias reflejadas en este escrito, no se tomará ninguna decisión respecto a la futura candidatura. Si llegado al último mes del año no se ha producido acuerdo, se procederá al registro de Ganemos como partido instrumental a efectos de seguir negociando una candidatura de confluencia. En ningún caso Ganemos Albacete concurrirá en solitario o en competencia de ningún partido político de los que actualmente componen la coalición. Nuestro interés, señalan, es concurrir en una candidatura unitaria de la izquierda alternativa de Albacete En el proceso de convergencia “defenderemos una estructura y un modelo organizativo abierto al resto de organizaciones políticas y sociales en el que puedan participar las personas no adscritas a partidos políticos”, detalla Ganemos.