Miguel Ríos, desde hoy viernes 26 de enero de 2018, ya es ‘Doctor del Rock’ gracias al título que le ha otorgado la universidad Miguel Hernández. De esta manera ya forma parte de uno de los mayores reconocimientos que puede dar una universidad a personas eminentes, que han destacado en ciertos ámbitos profesionales. Es un alto honor para personas de testimonio social, reconocido e íntegro. “Muy feliz y muy contento de este doctorado. Yo creo que el mérito ha sido saber aguantar, haber resistido la marea" nos decía el cantante.

La universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), creó en 2013 la única ‘Escuela de Rock’ en una facultad de España que permite a los alumnos conseguir el título de este género musical. La escuela, tiene la misión principal de promover la formación, práctica, escucha, difusión y disfrute de la música en toda su extensión y cuenta con la dirección del profesor Álvaro García del Castillo. “La Escuela de Rock, es algo muy interesante que tenemos la gente de mi profesión. Es un sitio muy especial para poder hablar, escribir y sobre todo crear alrededor del rock, la música más importante de la mitad del siglo pasado hasta ahora y ha hecho que la humanidad sea más completa de lo que estaba antes” apuntaba Miguel Ríos.

Miguel Ríos, es toda una institución del rock que lleva en activo de los años 60. Son varias las ocasiones que hemos podido disfrutar de su música en directo en Alicante, ya sea en giras mastodónticas como el ‘Rock and Ríos’, conciertos de forma más intimista como en el Teatro Principal o aquel multitudinario concierto gratuito que dio con motivo de la inauguración del Parking de la Avenida de Alfonso X El Sabio, el 3 de octubre de 1998 . “Recuerdo aquel concierto con muchísimo cariño, el escenario hacia un poco de caída y veía a toda la gente hasta el infinito” recordaba entre risas.

El cantante reivindica que en nuestro país no se hagan más programas de televisión con actuaciones en directo, añadiendo que el interés de la música que no sea de usar y tirar es totalmente ninguno. Miguel nos aclaraba que “Hay una orfandad absoluta de buscar en la creatividad de la música, algo más que el entretenimiento. Algo que tenga que ver con receptores no solo inteligentes, sino también apasionados y que busquen emociones acríticas y tengan algo que ver con la realidad de la gente que está viviendo”.

Exposición “Miguel Ríos: Memorias de un Ser Humano”, de Alfonso Carrasco, en la UMH / Comunicación UMH

Por otro lado, el cantante inauguró ayer por la tarde la exposición “Miguel Ríos: Memorias de un Ser Humano”, de Alfonso Carrasco, en la UMH. Este acto formó parte de la bienvenida que la universidad ofreció al artista antes de su investidura esta mañana como Doctor Honoris Causa. La muestra estará abierta hasta el 22 de marzo.

Esta es la charla que hemos mantenido con el cantante en el programa Hoy por Hoy Alicante.