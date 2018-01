La Arandina reconoce el despido improcedente del berciano Viti

1.500 euros de indemnización para el guardameta berciano Viti y el reconocimiento de su derecho a la presunción de inocencia expresado explícitamente en el documento que certifica la conciliación entre ambas partes. Este es el acuerdo al que han llegado con la Arandina Club de Fútbol los representantes de Lucho y Viti, dos de los futbolistas investigados por agresión sexual para no llevar ante los tribunales el despido del que fueron objeto dos días después de su detención e inmediatamente después de decretarse su prisión preventiva sin fianza. La Arandina reconoce la improcedencia del despido y con este acuerdo evita que llegue a los tribunales la demanda de ambos jóvenes para que sus despidos fueran declarados improcedentes o nulos. El acuerdo ha quedado ratificado ante la autoridad laboral en el acto de conciliación entre las partes con el que podría ponerse punto y final a la relación entre el club de fútbol y sus dos ex jugadores si la Arandina, que ha manifestado expresamente que opta por no readmitir a los exjugadores, cumple sus compromisos de pagar en tres plazos mensuales de quinientos euros, sucesivamente en los meses de enero, febrero y marzo, la cantidad finalmente pactada.

El acuerdo al que ha llegado el club con cada jugador indica que la Arandina, al no haberse pronunciado antes sobre el particular, quiere dejar constancia expresa de que respeta y reconoce el derecho a la presunción de inocencia “respecto a las acusaciones que se siguen contra él en los tribunales” de la misma forma que expresa “su respeto y acatamiento a las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales