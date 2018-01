El PSOE de Ponferrada elige a su secretario general

El PSOE de Ponferrada decide este sábado a su nuevo secretario general, un puesto al que, de momento, aspiran dos candidatos entre los que tendrán que decantarse los 200 afiliados de la agrupación.

Por un lado, el portavoz municipal, Olegario Ramón quien sólo espera una participación masiva de una militancia abierta a escuchar los programas de cada candidato y a analizar sin, 'seguidismos previos', la situación de un partido que debe comenzar a afrontar un debate interno, sereno y tranquilo

Ramón sería la parte oficial más visible y, de momento, enfrente tiene al exsecretario y concejal, Aníbal Merayo, compañero de los no adscritos en el bipartito y que ha reconocido, abiertamente, que sometería la posibilidad de la vuelta del exalcalde, Samuel Folgueral a criterio de la militancia. En todo caso, el propio Merayo reconoce que esa no es su prioridad. Todo lo contrario, lo principal para él, es recuperar un debate interno y democrático para los militantes que, actualmente, no existe

La asamblea comenzará a las seis de la tarde en los salones de la UGT de Ponferrada.