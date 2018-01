Cuaresma en el Parlamento vasco

Esta mañana me temo no voy a ser muy original. Seguro que en la hemeroteca encontrarán una lupa parecida algún otro enero. Seguro que sus señorías vuelven a molestarse por ella. Vuelvo a hacer la cuenta de las vacaciones parlamentarias, a raíz de que ayer los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián reunieran a su pleno; y hoy el de Vitoria. En el Parlamento Vasco no habrá sesión plenaria hasta el 1 de febrero. Habrán pasado 40 días desde el último, el de Presupuestos. Toda una Cuaresma de purificación e iluminación para afrontar el nuevo periodo de sesiones. No es el único caso. En otras seis autonomías gozan del mismo privilegio. En otras cámaras, como Congreso o Senado, no celebran plenos, pero sí trabajan las comisiones. Aquí, salvo la Mesa y los portavoces y un par de comisiones en visitas de trabajo institucionales, nada. Por supuesto, los trabajadores son otra cosa.

Ya sé, me lo repiten cada año: que no hay plenos, pero hay actividad, que hay mucho trabajo preparatorio que no se ve. Pero todavía nadie no he escuchado una sola razón de peso que justifique este parón o freno durante 40 días. Piensen solo en lo que ocurriría si el Gobierno Urkullu se cogiera 40 días de vacaciones. Que sus señorías serían los primeros en inundarles a interpelaciones.