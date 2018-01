Jona Mejía: "Conseguir un ascenso con el Cádiz sería lo máximo"

El delantero del equipo cadista ya está aquí. "Es el futbolista específico", decía Álvaro Cervera del jugador malagueño. El jugador llega y reconoce que le sorprendió la llamada de Juan Carlos Cordero, pero entiende que "si me llamaron es porque ven en mí al delantero que necesitan". Añade que "es cierto que no estaba jugando, pero espero estar al nivel de mis compañeros. No he dejado de competir, pero quiero estar pronto al cien por cien. Esperemos que se vea al mejor Jona", dice el malagueño.

Sobre qué cambió en su forma de jugar desde que se marchó hace tres años reconoce que "Estoy en el mejor momento. He aprendido mucho de muchos compañeros y entrenadores". Sobre el número de goles no se marca una cifra concreta, pero asegura que tiene ganas de revancha. "Sólo he marcado tres goles, no me marco objetivos, pero quiero ser ambicioso. Que lleguen los que tengan que llegar".

Por último, recuerda que "El objetivo es la permanencia, está cerca", pero sonríe al pensar que "como futbolistas sería lo máximo conseguir un ascenso con el Cádiz".