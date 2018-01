Campanas y fuego en una noche gitana en el Falla

Así ha sido la penúltima preliminar del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz (COAC) 2018.

CHIRIGOTA QUÉ CALÓ

El sonido más destacado del día lo trae Solera 1847



La chirigota del Canijo abandona el foame y se ríe de ello en la presentación. Lástima que toda la buena pinta de este nuevo tiempo del grupo, dejando atrás el pasado, se deshaga en un texto introductorio cargado de los peores tópicos sobre los gitanos. No falta ni uno. A un gran autor se le exige que esté por encima de lo más fácil. Los pasodobles se ven acompañados de una maravillosa música de Jesús Bienvenido, aunque no pegue mucho con el tipo ni el grupo. Los cuplés, a los whatsapps que se comparten unas gitanas con fotos de los paquetes de su maridos; y a las infidelidades. Estribillo, ahondando en los gitanos que roban. Una pena. En el popurrí otra sucesión de cuartetas flamencas. cargada de tópicos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,95

CORO LA COMUNA

El coro de Alejandro Ariza se presenta con música de El Kanka, que mantiene en toda la presentación. Dos tangos correctos, sobre los ataques al sur y sobre los desahucios. Las letras, incluso, pueden estar por encima de la interpretación y la música. En los cuplés, risas sobre políticos y sobre la conquista a "una piba". Aire desenfadado, quizá algo falto de pretensión, pero agradable de escuchar. El popurrí hunde un poco sus posibilidades, como algún momento forzado como el recitado en una cuarteta. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,75

CHIRIGOTA AHORA BAJO QUE ME ESTOY CAMBIANDO

Uno de los tipos más singulares y difíciles que se han presentado este año en el Falla. Van de semáforo, aunque la idea no esté del todo lograda. En las letras de pasodobles inciden en la temática de los colores para piropear a la ciudad o para hablar de sus amoríos. Bienintencionado, aunque todo está cogido un poco por los pelos. Desde la música, la letra a la interpretación. Debilidad en el conjunto que ahonda en la idea de que el proyecto no ha salido todo lo bien que pretendía. Los cuplés no hacen cambiar esa percepción. Del Nido y Chiquetete salen a la palestra en el segundo, sin demasiado éxito. En el popurrí dejan la sensación de agrupación simpaticona, aunque les falta trabajarlo un poco más. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,97

COMPARSA EL CATEDRÁTICO

Un auténtico despropósito desde el inicio. Se vislumbra la tragedia desde la presentación. Los pasodobles de esta comparsa de Andújar, con tipo de catedráticos con birrete, abordan una declaración de intenciones con un recorrido por lugares y frases tópicas sobre Cádiz. La segunda letra a la dificultad de emigrar, con un final dramático y trágico, atentado incluido. Cuplés bochornosos con Rossy de Palma y las supuestas bajas que ha sufrido el grupo. El grupo no consigue encontrarse vocalmente en ningún momento y, a medida que más desafinan, cantan más bajo hasta hacerla casi inaudible. Pasan un mal momento, aunque algunos se lo pasan en grande escuchándoles. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 0,72

CHIRIGOTA LO QUE NOS FALTABA

Estos sevillanos se presentan en una supuesta playa de Sevilla. Cortita de humor. Pasodobles de metacarnaval sobre presencia de sevillanos en el concurso. Los cuplés también inciden en lo mismo sobre los tipos de las comparsas más famosas y los temas más cantados en lo que va de concurso, éste último con remate a Agustín Bravo. Discreto repertorio que no remonta en el popurrí. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,63

COMPARSA LOS INCONTROLABLES

Primer pasodoble a las ganas del autor a retirarse pero la leña del Dios Momo le sigue ardiendo. "Hoy mi coranzocillo prendío de fuego, voy incontroblable de boca en boca". Y lamenta los "rastrojos" de algún traicionero. La música es una preciosidad, la letra un ajuste de cuentas poco interesante. El segundo es una continua metáfora de los diferentes fuegos que arden en Cádiz, las pasiones del fútbol, el carnaval, la Semana Santa, el flamenco, de la lucha... "Mi Cádiz es un incendio de sentimientos, que va quemando por dentro". En el resto del repertorio continúan las metáforas del fuego, que se hacen algo pesadas. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,23

COMPARSA LA ERRANTE

Aires dramáticos de estas gitanas. Pasodoble estridente cantado desde la intensidad. No convencen tampoco las letras. Llena de dramatismo, la primera. Y de victimismo, la segunda, para decir que no llegan más lejos en el concurso porque son mujeres. El resto del repertorio no sube el nivel. Cuplés sin gracia, con cameo de la chirigota del Canijo, con estribillo también muy sufrido. La fogata que decora la agrupación no evita el frío que provoca esta agrupación. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDiZ: 2,68

COMPARSA LOS CAMPANEROS

Puesta en escena espectacular con las campanas perfectamente integradas en el escenario y la música de una presentación con mucha fuerza. Primer pasodoble de una estructura insistente "si me das..." para articular un intenso y bello piropo a Cádiz. "Si me das patria... si me das el lujo de gritar gaditano". Muy efectiva. "Si me das un campanario, te devuelvo esta comparsa por darme tanto". Segunda letra, algo más floja, una conversación entre el Falla y el Liceo. Bien, los cuplés a golpe de tolón, tolón. El primero, sobre las voces del grupo, bien resuelto. El segundo, sobre la obsesión del "no apto". El estribillo es un trabalenguas imposible pero que remata de forma maravillosa. El campanario funciona extraordinariamente en el popurrí y deja muy buenas sensaciones. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,56