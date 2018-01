El Hospital del Rosell no contará con una UCI

El hospital Santa María del Rosell del Complejo Hospitalario de Cartagena dispondrá de un Centro Integral de Alta Resolución que permitirá a los médicos especialistas resolver diagnósticos y tratamientos en una sola visita según ha dicho este viernes en Cartagena el consejero de Salud Manuel Villegas, quien ha presentado al nuevo equipo que va a dirigir este hospital a partir de ahora.

Cadena Ser

Entre los proyectos previstos poner en marcha en el Rosell figura potenciar la actividad quirúrgica y crear una unidad de hospitalización para la atención integral al paciente crónico.

No figura sin embargo, abrir de nuevo la UCI, tal y como le solicitan desde la 'Plataforma Salvemos el Rosell' porque entienden que "el no tener este servicio no lo hace funcionar como un hospital al cien por cien".

El consejero ha dicho que "no es necesario, puesto que ello supondría un coste elevado para el bolsillo de los ciudadanos de Cartagena y de la Región, al funcionar a pleno rendimiento el del Complejo Hospitalario del Santa Lucía.

Se ha hablado del incremento quirúrgico del Complejo Hospitalario de Cartagena con la puesta en funcionamiento de todos los quirófanos existentes del hospital del Rosell, para realización tanto de cirugía mayor ambulatoria como de cirugía con ingreso. "De esta manera, se optimizará la actividad de estos diez quirófanos y se reforzará la Unidad de pacientes críticos quirúrgicos con la contratación de especialistas de anestesiología y de cuidados intensivos".

Además, se creará un servicio de hospitalización para la atención integral al paciente crónico complejo con una dotación de entre 50 y 60 camas. "Este servicio permitirá la asistencia a estos pacientes desde diferentes especialidades médicos y bajo un enfoque integral y con el objetivo primordial de que se puedan reincorporar lo más rápidamente posible a su entorno habitual, potenciando la coordinación con los equipos de Atención Primaria".

La Plataforma ciudadana 'Salvemos el Rosell' ya ha anunciado que seguirán con las movilizaciones todos los jueves últimos de cada mes para que se cumpla la Ley que fue aprobada en la Asamblea Regional para que el Rosell se considere como un hospital al cien por cien.

Además, afirman que van a seguir con las gestiones para denunciar al Gobierno Regional por el incumplimiento de esta Ley del Rosell, que según se aprobó en la Asamblea Regional tendría que estar en marcha ya, y que solo lo está haciendo con "un simple ambulatorio".