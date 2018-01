El Tribunal Supremo ratifica la absolución de los cuidadores acusados de torturas en Valle Tabares

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia absolutoria para tres trabajadores del centro de internamiento de menores Valle Tabares (Tenerife) al no encontrarse pruebas que ratifiquen los hechos.

El caso se remonta a noviembre de 2004, cuando el denunciante se encontraba interno en el centro de Valle Tabares siendo menor de edad. Según se recoge en el escrito de Fiscalía, que solicitaba 18 años de prisión para los acusados por un delito de tortura grave, el joven estuvo inmovilizado durante al menos 11 horas, sin permitírsele acceder al servicio ni ingerir alimentos o agua. La situación se repitió varios días después durante casi cuatro horas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife resolvió absolver a los tres acusados al entender que prevalece la presunción de inocencia y aludiendo a que las pruebas presentadas durante las sesiones de juicios no ratifican la responsabilidad de los hechos, además de citar contradicciones en los testimonios respecto a la utilización de la correas de sujeción. Del mismo modo, a juicio del órgano judicial, no se ha demostrado el tiempo de sujeción en las pruebas testimoniales ni periciales, además de recordar que antes de la prohibición de su uso en centros de estas características, se consideraba aceptable solo durante un periodo no superior a una hora. Así las cosas, el Tribunal Supremo considera que no cabe recurso contra la citada sentencia y que, la Audiencia expuso de manera lógica las razones probatorias para adoptar un pronunciamiento absolutorio.