La Fiscalía pide 15 años para un hombre que abusó sexualmente de una menor de 12 años

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una pena de 15 años de prisión por la comisión de dos delitos continuados de abusos sexuales y lesiones para un hombre que abusó de una menor en San Juan de la Rambla. El escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso la SER, relata cómo el investigado abusó, presuntamente, de la hija de su pareja en el domicilio familiar. Los abusos comenzaron en 2011 cuando el acusado, de 44 años de edad, abordó a la menor (12 años) en el baño abusando de ella y advirtiéndoles de que "no le contara nada a su madre para no hacerla sufrir". En agosto de 2013, la familia se trasladó de domicilio y el presunto autor de los hechos volvió a abusar de la menor "aprovechando que no había familiares presentes y ofreciéndole ponerle saldo en el teléfono móvil". Como consecuencia de estos hechos, la menor sufrió trastorno por estrés postraumático que requirió tratamiento psicológico continuado y que le ha dejado un trastorno neurótico. El juicio se celebrará el lunes 29 de enero en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

