Martí: "Debemos buscar el equilibrio y solidez para competir de la mejor manera posible"

Prueba de exigencia la que tendrá el próximo domingo (Rodríguez López, 19:00 horas) el CD Tenerife al recibir al Real Valladolid en un encuentro de vital importancia para el técnico José Luís Martí, quien ha comparecido hoy en sala de prensa y ha reconocido que “ha sido una semana donde hemos intentado recomponer el aspecto mental y psicológico de todos porque, evidentemente, el resultado no fue el que esperábamos”, comentó el entrenador balear.

Para la cita que volverá a afrontar el cuadro tinerfeño como local por segunda jornada consecutiva, Martí podría dar sus primeros minutos a Luís Milla, de quien señaló que “viene con ritmo de competición porque ha estado jugando con su equipo de procedencia durante la temporada, por lo que parte con las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros”, añadiendo tras el varapalo sufrido ante el filial culé que “todos debemos estar preparados para lo que nos traiga el destino. Reconozco que el grupo está dolido por esa inesperada derrota, pero nunca me faltará el ánimo para seguir mirando hacia adelante”, declaró el cuestionado técnico.

Otra de los temas tocados en la comparecencia de Martí fueron las lesiones que han sufrido los jugadores del primer equipo, refiriéndose a ello al decir que “únicamente me he centrado en los futbolistas que he tenido disponibles y pensando cómo preparar cada partido. En cuanto a cómo afrontar los partidos, hemos buscado alternativas para encontrar mayor solidez y que el equipo sea lo más equilibrado posible” sentenció.