Llega a la cartelera Call me by your name, una de las películas que ha convulsionado el panorama cinematográfico de los últimos meses y que, sin duda, marcará durante más tiempo. Fue la cinta encargada de inaugurar la sección Perlas del Festival de San Sebastián, tras su paso por la Berlinale, y desde entonces no ha parado de cosechar premios y nominaciones, incluyendo cuatro de ellas a los Oscars en las categorías de mejor película, actor, guion adaptado y canción. Todo un triunfo tratándose de una producción italiana.

Su director es Luca Guadagnino, que ha trabajado tanto en ficción como en documental y cuyas obras siempre han sido presentadas en prestigiosos festivales, como Venecia, Locarno, Berlín o Sundance. Su cinta Melissa P. fue protagonizada por la española María Valverde, aunque sería Yo soy el amor la que iba a tener más repercusión internacional.

Está basada en la primera novela de André Aciman, y el guion ha sido coescrito entre Guadagnino y el también realizador, James Ivory.

Call me by your name está ambientada en el verano de 1983 en algún lugar del norte de Italia (que luego vamos descubriendo que es Lombardía), donde un profesor de Historia del Arte acoge a un doctorando estadounidense en la villa que habita junto a su esposa y su hijo.

Es una película de iniciación sentimental contada con gran delicadeza y enorme sensualidad, como ponen de manifiesto los títulos de crédito al comienzo, con una sucesión de hermosas esculturas clásicas. Recorrida también por referencias literarias llenas de contenido, como los Fragmentos de Heráclito, los poemas de Antonia Pozzi y sobre todo El Heptamerón, de Margarita de Angulema, respecto a la cuestión de si es mejor hablar o morir, exponerse y declarar el amor o callar.

Sin duda, cualquier espectador puede sentirse identificado con las emociones y sentimientos de los protagonistas, pese a que estos sean del mismo sexo. A este respecto, el director ha insistido en que la película no va de homosexualidad sino de amor y deseo.

La familia también ocupa un lugar destacado en el filme, con una conversación padre-hijo cargada de sensibilidad, que pocas veces se ha visto plasmada de este modo en pantalla y que es todo un modelo de respeto y ayuda. En este sentido, Luca Guadagnino viene a rendir homenaje a su padre biológico, y además, a los cinematográficos, desde Éric Rohmer a Maurice Pialat, pasando por Bernardo Bertolucci, al que ya le dedicó un documental en 2013.

La película está dotada de una puesta en escena llena de detalles que contribuyen a intensificar la experiencia de acompañar a los protagonistas, encarnados por Timothée Chalamet y Armie Hammer. Al igual que la fantástica elección de los temas musicales que integran la banda sonora, que contiene desde piezas de Bach, Maurice Ravel o Erik Satie, pasando por el Love my way, de Psychodelic Furs o el Radio Varsovia, de Franco Battiato. Y por supuesto, los dos temas originales compuestos por Sufjan Stevens, Mystery of Love y Visions of Gideon.

Call me by your name es una llamada a amar sin temor al dolor y al sufrimiento que podamos sentir después, y sobre todo a tener presente siempre, lo único y especial de aquello que hemos vivido.