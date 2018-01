Çolak enturbia el decisivo Deportivo - Levante

El asunto Emre Çolak sigue dando que hablar en el Deportivo. El turco se queda fuera de la convocatoria para el duelo del sábado ante el Levante. Parralo ha decidido castigar así la actitud del jugador, que el pasado martes era expulsado del entrenamiento del Deportivo. "Es una decisión técnica. Ya se habló bastante. Hubo cosas que no me gustaron. El que no trabaje como debe, que no entorpezca. Lo que está claro es que no fue un malentendido", aseguró. El otomano había asegurado que lo ocurrido era un malentendido debido a su escaso entendimiento del castellano, algo que negó Parralo.

Convocatoria / RC Deportivo

Al margen de Emre Çolak, la noticia está en la primera convocatoria para los nuevos fichajes. Están entre los citados el portero Koval y Eneko Bóveda. El entrenador no quiso dar pistas sobre si ambos serán titulares ante el Levante. También regresan Fede Cartabia y Sidnei después de sendas lesiones.

Se quedan fuera de los planes del partido Albentosa y Mosquera, lesionados. Además, no cuenta el preparador tampoco con Bruno Gama, Gerard Valentín, Pantilimon y Tyton.