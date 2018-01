Rugir ante el león

Tras subir al número de ocho las victorias a la conclusión de la primera vuelta, el Monbus Obradoiro arranca este domingo (18:00 horas Fontes do Sar) la segunda recibiendo a un rival temible. El Valencia Basket, actual campeón de liga, será un rival durísimo, un desafío enorme para el equipo de Moncho Fernández. Como señala el tópico, tendrá el Obra que hacer un partido pluscuamperfecto en defensa y ataque para tener opciones de doblegar al campeón. El Obradoiro no ha logrado ganarle al Valencia Basket desde que lo hiciera en el Fontes do Sar un 2 de mayo de .... 2012.

Albert Sabat ha arrastrado molestias por una talalgia en el talón de un pie durante la semana, pero se espera que pueda ayudar y jugar el domingo.

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, explicó en la rueda de prensa previa a esta jornada que “nos visita en Sar el Campeón de la Liga Endesa. Eso quiere decir que estamos jugando en la máxima división del baloncesto. El Valencia Basket es un equipo de muchísimo nivel. Esta temporada ha sido muy maltratado por las lesiones pero han sabido hacer de la necesidad una virtud. Como club y como equipo han sabido reaccionar a esos problemas como el grandísimo equipo que son”.

Con respecto al Valencia Basket de la primera vuelta, Moncho comentó que “los equipos evolucionan. En el primer partido contra ellos competimos muy bien y esa es nuestra intención otra vez. Ser capaces de ser competitivos para llegar al final con la posibilidad de hacernos con la victoria”.

Sobre qué aspectos caracterizan a su rival, el entrenador gallego ha resaltado “la regularidad. Anota muchísimo, tiene un lanzamiento de tres muy potente que viene acompañado con un juego interior donde Dubljevic o Pleiss obligan a que las defensas se cierren mucho, por lo tanto encuentran ese lanzamiento. Además, defensivamente son un equipo muy sólido. Juegan como un equipo y lo hacen francamente bien. Son un equipazo de Euroliga. Son Campeones de Liga por algo, con muchos jugadores que llevan mucho tiempo juntos y con un gran entrenador. Son un super equipo”.

Sobre la victoria del domingo ante RETAbet Bilbao ha explicado que “ganar siempre es la mejor medicina para curar todos los males deportivos. El equipo estaba muy contento en el vestuario al acabar el partido y hemos empezado la semana con sonrisas pero ya estamos muy centrados en el presente. Os lo decía cuando no ganábamos: lo bueno que tiene el deporte es que inmediatamente tienes otro test y no tienes tiempo para pensar en nada más. El partido se ha acabado y ahora tenemos un rival complicadísimo el domingo. Es lo único que está en nuestras cabeza.

Los encargados de dirigir el encuentro del domingo serán los árbitros Pérez Pérez, Fernández y Sánchez Monserrat.