Barreiro: "No tengo duda de que el PP sabrá afrontar el relevo de Feijoo"

El portavoz del PP en el Senado cree que no habrá problemas para sustituir a Feijoo. En declaraciones a la SER, Xosé Manuel Barreiro se muestra convencido de que hay banquillo, de que hay personas con suficiente experiencia para ocupar ese puesto. Al igual que Feijoo pudo relevar a Fraga, una figura a su juicio irrepetible, Barreiro considera que llegado el momento con Feijoo ocurrirá lo mismo..." eu non teño ningún tipo de dúbida que no momento en que Alberto Núñez decida que debe adicarse a outro tipo de actividades, xa sexa noutro ámbito político, noutro ámbito xeográfico, etc, pois estou seguro que o partido aquí en Galicia vai a ter persoas con capacidade suficiente e con experiencia acreditada tamén para poder continuar esta labor que agora esta a facer de forma tan brillante Alberto"

Sobre los escándalos de corrupción que sacuden al PP, Barreiro asegura que él, como muchos militantes, siente vergüenza por ese tipo de prácticas. El portavoz popular asegura que Rajoy ha adoptado las medidas necesarias para castigar esas prácticas en política...." e efectivamente sentímonos avergonzados a inmensa maioría, os miles e e miles de militantes do partido pola conducta que supostamente poidan ter cometido algunhas persoas. Algunhas persoas, insisto, que en estos momentos non están no Partido Popular".

Xosé Manuel Barreiro apela además a la responsabilidad de la oposición para la aprobación de los presupuestos generales del Estado...