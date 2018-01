La escoleta de Can Nebot sin fecha de apertura

La apertura de la escoleta de Can Nebot parece el cuento de nunca acabar. El pleno del Consell de Ibiza ha rechazado hoy una moción del grupo Popular en la que se pedía que se instara al Govern a hacerse cargo de esta instalación y que la ponga en marcha de inmediato para aumentar la oferta de plazas de 0 a 3 años en la isla. Recordemos que las obras acabaron en el 2.010, pero se sigue a la espera que dar una fórmula legal que permita contratar al personal necesario para que pueda abrir sus puertas sin toparte con los límites que impone el Gobierno en la Ley de Racionalización del Gasto de las administraciones locales.

El conseller de Educación, David Ribas, que pronosticó que los alumnos podrían matricularse en el curso 2.017-2.018 confía ahora en que todo esté listo “para este año” y si esto no es posible “que quede abierta antes de que acabe la legislatura”. Reitera que no han dejado de trabajar “en ningún momento” y que ahora están a expensas de un informe jurídico para poder sacar a licitación la contratación de personal. En diciembre pasado se recibió otro documento de la asesoría jurídica del Govern sobre la duplicidad de competencias. Ribas dice que no renuncian a que sea la conselleria balear de Educación la que se haga cargo de la gestión aunque creen que la alternativa que manejan actualmente “es la más viable”.

La consellera del Partido Popular, Belén Torres, ha recordado que el Govern Balear no gestiona ninguna escoleta en Ibiza a diferencia de lo que hace en Mallorca y Menorca y acusa al conseller insular de “hablar mucho y hacer poco”. Torres dice que “en lugar de buscar soluciones está recurriendo a un argumentario que justifique que no se haya podido abrir la escoleta”.