La Cultural no quiere perder a Buendía

No hay un nuevo caso Buendía, por el momento. Diversas informaciones han puesto en entredicho la continuidad del argentino en la Cultural a la que llegó cedido por el Getafe CF. Sus dos equipos, el propietario y en el que juega, no han recibido propuesta alguna, ya sea a través del jugador y sus agentes o de una tercera entidad, aunque los dirigentes sospechan de que clubes ingleses, en concreto de la segunda división donde el argentino goza de un buen cartel, habrían llamado a la puerta del futbolista y su entorno.

La realidad del asunto es que el caso de las redes sociales en el que se vio envuelto Buendía, que subió a su perfil de Instagram un vídeo en el que aparecía su ex compañero Yelko Pino insultando gravemente a la Cultural, ha derivado en un malestar del jugador por su situación. No entiende tantos ataques hacia su persona en las redes sociales y quiere observar si una vez cumplida la sanción impuesta por el club (un mes de sueldo y dos partidos donde solo jugó 15 minutos), vuelve a recuperar su estatus. Por ello se antoja clave esperar al choque del domingo ante el Sevilla At. Su regreso al once y un comportamiento afectuoso de la hinchada podría calmar las aguas.

La Cultural confía en que al cierre del mercado pueda seguir contando con uno de sus mejores futbolistas. Al respecto, Rubén de la Barrera confesó que "a mi no se ha dirigido para dejarme caer si quiere seguir o salir. Percibo una mayor competencia en esos puestos y un compromiso consigo mismo y con los demás", aunque deja claro que "un jugador que no quiere estar en un sitio sobra".

El deseo expreso de algún jugador será el único motivo por el que se produzcan nuevas salidas de la casa blanca. La última fue la de Manu Rodríguez, presentado hoy como nuevo jugador del Elche. En el acto, el lateral gallego instó a preguntar a De la Barrera el por qué de su poca participación en su paso por León a lo que el técnico gallego respondió: "no eximo mi responsabilidad. Cuando un jugador llega a un sitio y no termina en el, atiende a la incapacidad del entrenador de turno por no haber exprimido o sacado mayores cosas para el equipo".