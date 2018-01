Barreiro: “el gobierno va a utilizar todos los instrumentos que tiene la ley para que Puigdemont no sea investido president”

El portavoz del PP en el Senado, el lucense José Manuel Barreiro, ha asegurado este viernes que el gobierno “va a utilizar todos los instrumentos que tiene el estado de derecho y la ley para que Puigdemont no sea investido” President.

“El gobierno va a utilizar todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho, que tiene la ley para que Puigdemont no sea investido, y yo estoy convencido de que no lo va a ser, presidente de Cataluña”, advierte.

Barreiro dice que “no se puede entender, más en una persona que está escapada de la justicia, y está escapada de la justicia porque presuntamente cometió una serie de delitos calificados de muy graves”. “Sí no se atreve a presentarse ante la justicia española, esa persona no puede asumir esa responsabilidad de ser presidente de Cataluña. Por eso el gobierno, como anunció la vicepresidenta, va a utilizar todos los mecanismos del estado de derecho y uno de ellos es el recurso ante el Tribunal Constitucional”, ha avisado.

Por lo demás, sobre la amenaza de Ciudadanos de no apoyar los presupuestos si no se prescinde de la senadora y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro que está imputada, apela a la necesidad de “ser riguroso”. “No podemos poner en cuestión un principio fundamental, en una democracia como la nuestra, que es el principio de presunción de inocencia. Vamos a ver lo que dice el Supremo”, objeta.

Además ha puesto de manifiesto, sobre esa imputación, que el “Supremo aún no se manifestó”. Esto también le sirvió para afear que “Ciudadanos, a veces dice una cosa y hace una cosa en un sitio y dice y hace otra cosa en otro sitio”. “No actúa de la misma forma con la senadora Pilar Barreiro, que por ejemplo en Andalucía o en otros ámbitos donde facilita la actuación del gobierno”.

“Nosotros, desde el PP lo dijimos siempre, tolerancia cero con la corrupción y quien la hace la paga. Fuimos el partido que más hicimos en este país por reformar el marco legislativo para que muchas de las cosas que se están investigando ahora se puedan juzgar. Otros en su momento no hicieron nada. Dicho esto hay que respetar la presunción de inocencia, de Pilar Barreiro y de todo el mundo”, abundaba finalmente.