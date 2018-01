Los empresarios de Lugo sopesan abandonar la Confederación de Empresarios de Galicia

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, ha asegurado que la organización sopesa abandonar la CEG, tras la dimisión de su presidente Antón Arias.

López ha advertido que “sí no encontramos seriedad y no se hacen las cosas como consideramos que se deben hacer, como aquí en Lugo donde realmente tenemos un respaldo claro de las empresas de la provincia, y donde nos dedicamos a temas relevantes como pelear por las infraestructuras o porque la cámara de Comercio no desaparezca y nuestros empresarios tengan que ir a otras provincias para obtener certificados de explotación”, se estudiará seguir con la organización en Galicia.

“Sí no se hacen las cosas que los empresarios demandan de nosotros, la CEL valorará su continuidad en la CEG. La CEL está integrada directamente en la CEOE ya con anterioridad a la CEG”, puntualiza.

Amenaza que “sí no vemos realmente que hay un compromiso de responsabilidad por parte de las organizaciones provinciales, en sentido de caminar en un futuro donde todos podamos ser compañeros de viaje, la CEL valorará o no su continuidad”, ha incidido.

En cuanto a la dimisión de Arias, López ha confesado que no le coge “por sorpresa” al tiempo que no duda en valorar el “gran trabajo” realizado por el ya ex presidente de los empresarios gallegos, sobre todo en lo relacionado con frenar el “deterioro” económico de la organización a nivel gallego.

El secretario general de la CEL sí que advierte sombras con respecto al “otro compromiso” que era “poder reformar los estatutos (de la CEG) para que se adaptasen a la actualidad y esto no se ha conseguido. Se han puesto piedras en el camino”, lamenta finalmente.