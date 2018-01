Rafa Nadal: "todavía no ha llegado el día en que piense en mi retirada"

Rafa Nadal llegó ayer a Palma para recuperarse de una lesión de grado I en el psoas ilíaco, en la cintura. El tiempo de recuperación es de tres semanas y el objetivo del tenista de Manacor es "estar en condiciones para disputar el torneo de Acapulco, a finales de febrero".

El tenista, no obstante, ha aclarado sus declaraciones sobre el aumento de las lesiones entre los tenistas del top ten.

"Con 31 años no pido ningún cambio de superficie, calendario ni de bolas, pero si dentro de algunos años existe la posibilidad de realizar algún cambio en beneficio de las futuras generaciones de tenistas y mejorar su calidad de vida sería muy positivo"

A Rafa Nadal se le ha preguntado por su futuro, "no sé hasta cuando voy a jugar, si serán tres, cuatro o cinco años más. Pero cuando llegue ese momento lo sabré y no tendré ningún miedo, pero ahora no me planteo mi retirada".