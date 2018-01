El PP llegará a los tribunales para evitar devolver la subvención electoral de 2007

El PP de las islas llegará hasta el final para evitar devolver los 212.941 euros que le reclama el Ejecutivo de Armengol por una subvención electoral de la campaña de 2007. El extesorero del partido en las islas admitió que parte de los trabajos de esa campaña se pagaron en negro porque la formación se había excedido del límite de la subvención electoral. Un informe de la Sindicatura de Cuentas concluyó que la ayuda tenía que ser devuelta y cifró la cantidad en 212.941 euros, cantidad que un documento del Consell Consultiu rebajó a 7.195 euros. El presidente del PP balear, Biel Company, insiste en que no devolverán un sólo euro hasta que lo diga la justicia.

Visita hoy a Palma del coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que ha reconocido no estar muy al día sobre esta polémica. Para aclararlo estaba Company, que acusa a la presidenta Armengol utilizar los resortes de la administración regional para perjudicar a los populares. Dice el presidente que los partidos del pacto han estado dos años insistiendo en que una sentencia les condenaba a devolver el dinero de la subvención cuando en realidad, ni hay sentencia ni los informes del Consultiu y la Sindicatura se ponen de acuerdo sobre el dinero a devolver. Por eso no piensan retornarlo hasta que ordene un juez en sentencia firme.

"Esto lo dirán los tribunales y después de dos años que se ha pasado Armengol diciendo que había una sentencia que obligaba al PP, ahora ha quedado como una mentirosa porque efectivamente no había una sentencia. Dejemos que vayan haciendo recorrido a nivel judicial y cuando haya una sentencia se hará lo que hacemos siempre, que es acatarla" sostiene Company.

Martínez Maíllo no cree que este caso o el del exdirigente del PP valenciano que también ha confesado la financiación del partido en negro, afecten a la formación de cara a las próximas elecciones. Cree que no es justo que se intente manchar la honorabilidad y la imagen de su partido. "Creo que no es justo y nos tendrán enfrente aquellos que pretendan manchar la imagen de este partido. Aquel que haya hecho algo lo tendrá que pagar, pero eso lo dirán los jueces" ha señalado.

El PP ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral. El coordinador general ha avalado la postura del PP de las islas acerca de los pactos de gobierno y está abierto a crear alianzas con Ciudadanos para lograr un gobierno de centro derecha en las islas.