Miguel Garaulet: "¿Tanto sabe Pilar Barreiro para no dejar la política?"

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado dependen de que Ciudadanos apoye al PP y para ello insiste en que ningún cargo popular esté imputado por casos de corrupción. El diputado nacional por Murcia de Ciudadanos, Miguel Garaulet, dice que mientras Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica, siga con su acta de senadora, no apoyarán los prepuestos.

Garaulet dice no entender el motivo por el que el PP permite esta situación ya que la prórroga de los presupuestos sería muy negativa para la Región de Murcia ya que no se podrían ejecutar las obras que hay previstas. También se pregunta qué es lo que sabe Pilar Barreiro para no dimitir.

El diputado de Ciudadanos dice estar harto de que siempre que se hable de Murcia sea por asuntos negativos.

Ciudadanos insiste en la necesidad de que Barreiro dimita o se vaya al grupo mixto.