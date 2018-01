El Lorca FC se mide al Rayo Vallecano con poco margen de error tras siete derrotas

El Lorca FC, afronta este partido frente al Rayo Vallecano, inmerso en una importante crisis interna del club, que sin duda está afectando a cuerpo técnico y plantilla. El técnico Fabri González, ha dicho en este sentido, "los jugadores lo están dando todo en una situación en la que las cosas no están claras, todos queremos el bien para el club y no estamos en la situación correcta, pese a esta situación vamos a Vallecas a dar la cara frente al Rayo, grandísimo equipo, con futbolistas de Primera División y para mí, uno de los candidatos a terminar entre los seis primeros".

El Lorca, llega con las bajas de Peña y Manu Apeh, ambos por sanción, el alta del argentino Cristian Nasuti, una vez que ha llegado el transfer desde Argentina, mientras que aún no esta a disposición del técnico gallego, Digard, uno de los cuatro jugadores que han llegado en el mercado invernal, que por lesión aún no ha vestido la camiseta blanquiazul. Fabri no ha citado para este choque a los jugadores, José Carlos y Merentiel.

El Rayo de Michel, cuenta con la duda para este choque del futbolista Santi Comesaña, por una fractura en la pared anterior del maxilar derecho, sufrida el pasado fin de semana en Soria. Durante la semana han entrenado al margen del grupo los jugadores Chori Domínguez, Gorka Elustondo y Raúl de Tomás, siendo también duda su participación en el partido de este sábado.

El encuentro que tendrá lugar este sábado a las 18 horas en el Estadio de Vallecas, será dirigido por el colegiado vasco Gorostegui Fernández-Ortega, quién ya dirigió un partido al Lorca en el Artes Carrasco, frente al Real Zaragoza, con victoria maña 0-2.