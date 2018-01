¿Están dando sus frutos las presiones de los agricultores con la Ley de Protección del Mar Menor?

El PSOE está dispuesto a revisar y analizar las enmiendas que se aprueben en el pleno del día uno si hay una Ley integral del Mar Menor en seis meses en la Asamblea regional. El secretario general, Diego Conesa, insiste en que las medidas urgentes deben adoptarse ya para la zona más cerca de la laguna y dejar fuera al secano.

Conesa ha querido dejar clara la postura socialista sobre las polémicas enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes para la sostenibilidad del Mar Menor. Asegura que le surgieron dudas escuchando a una agricultora de secano en una asamblea de COAG, que manifestaba que no podía poner setos porque no tenía agua para regar. Por ello, planteó que las medidas afecten al regadío y no al secano, donde no hay problemas de nitratos.

Diego Conesa dice que se ha comprometido con los agricultores a analizar y revisar las medidas que se aprueben en la Asamblea en el pleno del próximo día uno pero siempre y cuando haya sobre la mesa en seis meses una Ley integral del Mar Menor.

Sobre las denuncias de Podemos de que hay fuertes presiones del sector agroalimentario, Conesa ha dicho que gobierna en un municipio y está acostumbrado a las presiones, pero no se amedrenta, "solo habla y negocia". "Lo que no voy a hacer -añade- es criminalizar a toda la agricultura".

El Secretario general de los socialistas murcianos insiste en que si vamos a un proceso de reconversión del Mar Menor lo que hace falta es una ley integral que cuantifique qué acciones hay que hacer y cuanto valen y trasladarlo al gobierno de la nación, "porque el Mar Menor es un asunto de todos y hay que trasladarle la importancia de invertir en toda la zona".

El PP dice que las enmiendas carecen de rigor científico

El PP pide que no se celebre el pleno del jueves próximo en la Asamblea porque las enmiendas a la ley del Mar Menor "no se pueden aprobar al carecer de rigor científico" y defiende una ley integral consensuada por todos

El diputado Jesús Cano ha señalado que el tiempo les ha dado la razón y las enmiendas a la ley del Mar menor han terminado siendo un gran fiasco. Además, ha señalado que los grupos de oposición dejan sin regular la contaminación por nitratos en más de 18.000 hectáreas en las dos zonas más cercanas a la laguna.

Cano ha instado a la oposición a que se aplace el pleno de la próxima semana porque esas enmiendas no se pueden votar "porque carecen de rigor técnico y científico" y afirma que "si todos estamos de acuerdo en que la ley integral del Mar Menor es necesaria, se puede aplazar el pleno y ponerse a trabajar

Preguntado por si al decir que las enmiendas carecen de rigor técnico, desacredita lo dicho por el Comité científico, ha señalado que no, pero que hay otros estudios como el de la Universidad Politécnica de Cartagena a los que también hay que hacerles caso.

Podemos espera que el PSOE no traicione al Mar Menor

El portavoz de Podemos, Oscar Urralburu dice que lo que se está produciendo por parte del secretario general del PSOE es "o desconocimiento de las enmiendas o teatralización de un diálogo que ya se ha dado durante ocho meses". Asegura Urraburu que se ha hablado mucho con los agricultores, pero hay que tomar decisiones.

En su opinión las enmiendas son medidas básicas, elementales, avaladas por los científicos y es cierto que quieren avanzar en una ley integral, pero el Mar Menor no puede esperar, por lo que esperan que el partido socialista no traicione las espectativas de la scociedad y no traicione al Mar Menor.

Ciudadanos está a la espera y sigue hablando de una nueva Ley del Mar Menor

Desde Ciudadanos se anuncia una reunión con los socialistas para hablar de sus propuestas, pero en principio hoy se producirá ese contacto. Ciudadanos sigue marcándose como prioridad comenzar cuanto antes a elaborar una nueva Ley del Mar Menor, “una norma de carácter integral que establezca con claridad y rigor, y con la participación de todos los sectores afectados, un nuevo marco que regule detallada y globalmente el desarrollo económico de todos los sectores: pesquero, náutico, turístico-residencial, comercial y agrícola del entorno de la laguna.