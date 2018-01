Eusebio: "Confiamos en que Iñigo siga hasta el final de temporada"

Eusebio Sacristán, entrenador de la Real Sociedad, ha hablado en la previa a la visita txuri-urdin al estadio de la cerámica para jugar contra el Villarreal, con Iñigo Martínez como la única novedad en la lista de convocados. Kevin Rodrígues se cae por sorpresa, por lo que el de Ondarroa apunta de nuevo a lateral izquierdo.

-Sin nervios. "Veo mentalizada a la gente y muy centrada en la idea de dar lo mejor de sí mismo en una semana complicada".

-Kevin fyera por decisión técnica. "Están recuperados los que han venido teniendo problemas durante la semana, y esta semana en la que iñigo ha trabajado con el equio y ha respondido bien, y eso condicionaba la convocatoria, su entrad,a había un compañero que debía salir, y le ha tocado a Kevin, que está teniendo buen rendimiento, pero en ese proceso de crecimiento que le va a llevar a ser un buen jugador en el futuro. Pero entendíamos que en esa posición teniendo a iñigo y alberto estaba cubierta, y que esto no le suponga nada más que una motivación".

-Iñigo, lateral zurdo. "Es una posibilidad que tenemos para esa posición. Una es alberto y otra es iñigo. Y la valoramos como eso".

-Posibles cambios en el estilo. "Siempre cuando nos enfrentamos a los rivales, vemos qué podemos hacer para contrarrestar su propuesta y lograr con nuestros movimientos, poder hacerles daño, y en eso hemos trabajado esta semana, nos encontramos esta temporada con propuestas diferentes a las del curso pasado, con rivales que introducen alguna novedad para contrarrestarnos que nos obliga a hacer alguna variación. Conocemos al Villarreal, desde que calleja está de entrenador tiene una propuesta un poco diferente a la de escribá, y eso nos hace que tengamos que está preparados, porque tiene un ritmo de juego alto y una intensidad importante en sus acciones, y amenaza con mucha gente en ataque".

-Villarreal, rival directo muy lejos. "La temporada es larga, quedan muchos puntos por disputar, ellos después de un momento malo, está en una linea regular de puntos, y nosotros estamos en una epoca diferente, pero nuestra mentalidad es mirar para adelante, porque tenemos potencial para recuperar los resultados, y estamos decididos a cambiarlo cuando antes, convencidos de que esa situación va a llegar".

-Mejorar en defensa. "Hemos dado muchas vueltas en la temporada para que la eficacia del equipò fuera mayor, y en estos momentos sobre todo lo importante ers no mirar para atrás, mirar para adelante, confiar en que este trabajo va a tener su premio y que logremos competir los partidos de la misma manera del principio hasta el final. Es un momento en el que debemos sobreponernos a todas las dificultades que puedan aparecer".

-Levantarse de los golpes. "Es cierto, nos está pasando, acusamos mucho los golpes, y tenemos que trabajar en ella y controlarla, pensar en el pasado no nos sirve porque no nos da nada. Tenía que haber sido mejor, vale, pero pensar eso no nos da nada, y tenemos que pensar que todo eso malo nos debe ayudar para ir adelante".

-Su futuro. "Trabajamos cada día para que nos llegue el premio, y es lo que queremos, todas las consecuencias a partir de eso serían positivas".

-Elogia la confianza del club. "Veo la misma calma, todo eso sigue intacto, y es elogiable lo que estoy viendo de parte de todos los estamentos del club, se esta viviendo la situación con una tranquilidad que no es fácil, con una determinación de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar y darle la vuelta a la situación. Entiendo que no son momentos fáciles, pero veo una respuesta por parte de todo el mundo con un gran compromiso y seguir estando todos unidos".

-No quiere salidas en enero. "Confíamos en que todos los componentes de la plantilla sigan gasta el final de la temporada, y siempre tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que se pueda dar. La confianza en que sigan todos es grande".

-Bautista y Pardo. "Estamos abiertos a que en algunos caso pueda haber alguna circunstancia que pueda cambiar, por lo que estamos muy atentos para que si siruge cualquier cosas con la que no contemos, estar preparados".

-Confía en Iñigo Martínez. "Nosotros confiamos en que Iñigo siga hasta el final de temporada, es un jugador importantísimo para nosotros, sabemos su nivel de implicación y compromiso, y en ese sentido estamos tranquilos, pero nunca sabe uno las circunstancias que se puedan dar, y en ese sentido debemos estar prevenidos".