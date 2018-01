La ampliación de la capilla de La Estrella, cada vez más cerca

El hermano mayor de La Estrella, Manuel González Moreno, explica en la web de la corporación, en una detallada carta, todo el proceso de ampliación y reforma de la capilla y casa de hermandad de la calle San Jacinto sobre el que, finalmente, decidirán los hermanos de la cofradía del Domingo de ramos en un cabildo extraordinario que aún no tiene fecha.

La carta del hermano mayor, titulada Llegó el momento..., se expresa en los siguientes términos:

Tras vencer muchas dificultades, y realizar múltiples gestiones puedo decir que por fin los hermanos de la Hermandad de la Estrella van a tener la oportunidad de decidir sobre el futuro de nuestra Capilla y Casa de Hermandad.

Como muchos de vosotros recordaréis en el año 2009 siendo Hermano Mayor Manuel Domínguez del Barco, que Dios lo tenga en gloria, nos hicimos con la propiedad de la casa número 39 de la calle San Jacinto, finca en la que actualmente se encuentra el bar colindante con nuestra Capilla.

Hicimos un esfuerzo muy importante, y lo hicimos con el único objeto de poder cumplir el sueño de agrandar el espacio de nuestra Capilla y de contar con más y mejores instalaciones para desarrollar nuestra vida de Hermandad.

Desde entonces hasta hoy han pasado 9 intensos años en los que se han conseguido importantes avances desde el punto de vista urbanístico y económico lo cual nos coloca en una magnífica situación para emprender el sueño que todos los hermanos de la Estrella ansiamos.

Planteamiento urbanistico

A nivel urbanístico, como ya avanzamos el año pasado, la Hermandad consiguió tras sucesivas gestiones con la Delegación de la Consejería de Cultura y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla eliminar las limitaciones que el Plan Especial de Protección de Triana imponía a la propiedad de San Jacinto 39, con lo que en la actualidad podemos no sólo derribarla sino también aprovechar mucho mejor sus espacios.

Para todo ello contamos con la ayuda de una Comisión Técnica, de la que formaban parte además de nuestro Teniente de Hermano Mayor Sergio Cornejo, nuestros hermanos Don José Román Carrasco y Don Rafael Romero Vilches, así como otros magníficos profesionales que sin ser de nuestra Hermandad no han dudado en acudir cada vez que han sido convocados, por ello tanto a nuestros hermanos como a los señores Don Daniel Valdivieso y Don Federico José Gámez, quiero expresarles mi agradecimiento en la convicción de que sin su ayuda y dirección no habría sido posible.

En lo económico, desde un principio tanto las Juntas de Gobierno anteriores como la actual han sabido, sin que la actividad ordinaria de la Hermandad se vea afectada lo más mínimo, ir acumulando unas reservas dedicadas a la realización de las obras que nos van a venir ahora muy bien para poder afrontar una parte importante de su costo total.

Negociaciones con el bar

Era ilusión de ésta Junta de Gobierno haber comenzado la tramitación final de todo el proceso mucho antes, de manera que en principio estimamos que las obras podrían haber comenzado tras la próxima semana santa, en abril de 2018, sin embargo lamentablemente esto no ha podido ser así.

Con el objeto de que las obras afectaran lo menos posible la actividad del bar vecino, con el que mantenemos un contrato de arrendamiento, nos propusimos una vez teníamos libertad absoluta para actuar en el número 39, llegar a un acuerdo con sus arrendatarios para que cesaran su actividad durante el tiempo de realización de las mencionadas obras, reanudándolas luego hasta el final de su contrato, enero del 2026. Para saber exactamente qué tipo de acuerdo podríamos plantear contamos con un abogado especialista en urbanismo, Don Antonio Eduardo Tornay, que nos preparó una propuesta.

La Hermandad designó para llevar acabo toda la negociación con los arrendatarios y representantes de Cervecería la Grande a nuestro querido Ex Hermano Mayor y Medalla de Honor, Rafael Medina Cabral, que durante más de un año y medio ha luchado por sacar adelante la propuesta con el celo y cariño a la Hermandad que todos le reconocemos.

Sin embargo, en el mes de septiembre del pasado año nos encontramos con la desagradable noticia de que después de haber cedido en muchas de sus pretensiones, después incluso de haber retrasado a petición suya hasta abril del 2019 el inicio de obras para que tuvieran mejores condiciones en su cese de actividad y después de haber llegado a un acuerdo válido para ambas partes, los señores arrendatarios pusieron sobre la mesa nuevas e inaceptables condiciones para cesar su actividad con lo que desgraciadamente nos vimos abocados a abandonar la negociación si llegar a acuerdo.

Obras en dos fases

A partir de ese momento retomamos de nuevo todo el proyecto. Tanto la comisión técnica como la asesoría jurídica consultada, confirmaron la viabilidad de acometer las obras de manera que, proyectadas en dos fases, no sólo eran compatibles con el mantenimiento de la actividad del bar hasta el cese del contrato de arrendamiento, sino que además mejoraban el marco económico y de gestión en la tramitación de la preceptiva licencia.

Ante estas nuevas posibilidades que se nos ofrecían, el pasado mes de noviembre se solicitaron varios proyectos a acreditados estudios de arquitectura que debían cumplir con un programa de necesidades aprobado por la Junta de Gobierno, en el que se reflejaban todos aquellos elementos que deben estar presentes en nuestra Capilla y Casa de Hermandad en el siglo XXI.

Los proyectos fueron recepcionados y sometidos a estudio ante una Comisión Asesora formada en esta ocasión por arquitectos de reconocido prestigio, entre los que se encuentran Don Román Fernández-Baca Casares, Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Don Jacinto Pérez Eliot, exDirector del Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial de Sevilla, Don Antonio Rodríguez Babío, pbro., Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural; también formaron parte de la comisión Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D., en calidad de Doctor en Historia del Arte, nuestro querido Director Espiritual Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., nuestro Teniente de Hermano Mayor, Sergio Cornejo Ortiz, Doctor Arquitecto, y el que suscribe en calidad de Hermano Mayor.

La comisión técnica, una vez analizadas las propuestas presentadas, decidió emitir un dictamen con una valoración, poniendo de manifiesto la calidad e idoneidad de los proyectos estudiados.

Posteriormente la Junta de Gobierno seleccionará el proyecto o los proyectos que vayan a someterse a la decisión de los hermanos en Cabido General.

Es el momento

Queridísimos hermanos nos encontramos en un momento crucial, en el que se nos plantea la oportunidad de dar un salto cualitativo.

No quiero engañaros, con la obra de ampliación gracias a Dios seguiremos necesitando trasladarnos para realizar nuestro Quinario y Función Principal, y nuestros benditos nazarenos seguirán necesitando otros espacios, porque no cabrán, pero sin embargo tendremos ahora la posibilidad de tener un Capilla con el doble de capacidad, una Capilla en la que Jesús de la Penas tendrá absoluto protagonismo, pues no habrá que entrar “a buscarlo”, una Capilla con un espacio delimitado para el coro y en la que nuestros queridísimos “niños de la catequesis” no tendrán que oir la misa dominical sentados en el suelo, una Capilla en la que para mover uno de nuestros pasos no tendremos que mover el otro.

Contaremos con un ascensor que permita a nuestros hermanos más mayores y a aquellos que tienen problemas físicos poder disfrutar de todo lo que les ofrece su Hermandad.

A nivel de Casa de Hermandad doblaremos nuestras instalaciones, lo que permitirá que las distintas áreas de actividad, mayordomía, secretaría, catequesis, coro, escolanía, bolsa de caridad, costura, etc... cuenten con espacios para poder seguir creciendo.

Quisiera transmitiros, con absoluta certeza, que en el próximo Cabildo Extraordinario que celebraremos y en el que los hermanos de La Estrella tendremos la palabra, podréis tomar vuestra decisión con absoluta libertad y contando con toda la información a nivel de proyectos y necesidades de financiación que necesitáis para poder tomar esa decisión con absoluta claridad.

Una vez sea convocado el cabildo estableceremos también un calendario de reuniones previas en las que se explicarán todas y cada una de las dudas que pudieran plantearse.

Tenemos una Hermandad preciosa, una Hermandad en la que podemos desarrollar perfectamente nuestra fe, una Hermandad familiar, que ha sabido afrontar a lo largo de la historia los retos que se han presentado, pero sobre todo una Hermandad unida, que es la única característica que no podemos perder.