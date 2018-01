Menores migrantes

73 años del Holocausto Nazi

En este sábado 27 de Enero, no podemos olvidar que tal día como hoy, en 1945, hace 73 años, el ejército soviético liberaba el mayor campo de exterminio nazi: Auschwithz-Birkenau, en Polonia. Desde su apertura en este centro custodiado por la SS alemana, murieron asesinados dos millones y medio de personas, desde su apertura en mayo de 1940. En 57 meses, 1682 días, sale una media de unas 1.500 personas diarias asesinadas. A José Cruz, el director del Seminario permanente de Estudios sobre el Holocausto en la Universidad Pablo de Olavide, le preguntamos qué nos queda del Holocausto...

Por cierto... al hilo de lo que dice el profesor Cruz, nos dirigimos de nuevo a los más escépticos; a los que opinan que los emigrantes vienen a quitarnos el trabajo y demás creencias falsas. Pues miren, tenemos unos datos demográficos que indican que España junto a Italia es el país Europeo donde más tarde se tienen a los hijos. La edad media de las mujeres españolas ha alcanzado su máximo histórico, hasta una media de 32 años; en 1975 se tenían los hijos con una media de 25 años. Y además, cada vez se tienen menos hijos; la tasa de fecundidad está ahora en 1,32, cuando se necesita al menos 2 hijos por mujer para asegurar el relevo generacional. Carlos Ferrás, profesor de demografía en la Universidad de Santiago de Compostela asegura que hay que facilitar la llegada de extranjeros, para asegurar el futuro del país... Escuchen en el audio adjunto al profesor Carlos Ferrás... La llegada de inmigrantes ayudaría a solucionar nuestros problemas demográficos. A ver si se enteran quienes se tiene que enterar.

Save the Children víctima del terrorismo

Tres trabajadores de Save the Children han sido asesinados este miércoles en un ataque a su oficina en Jalalabad, Afganistán. El resto del personal ha sido rescatado de forma segura de la oficina. Cuatro de ellos han resultado heridos y están hospitalizados. Han matado a gente que cuida de niños.

Menores no acompañados (MENA)

De niños precisamente queremos hablar: de los menores no acompañados que inician solos su aventura migratoria. Para ello nos acompañan en el estudio dos invitados de excepción: Ana Castaño; Ana, abogada cooperante desde Septiembre de 2016 a diciembre de 2017, en Melilla. Su labor era la de asesorar jurídicamente a estos chavales y atender su defensa legal en los juicios. También participa Benito Romero, psicólogo, coordinador del departamento de infancia y juventud de la Asociación Paz y Bien, de Sevilla

ABOGADO DE ESPACIO DE ENCUENTRO



Max Adam. Abogado especialista en Inmigración, nos habla de los MENA.

Sones del Mundo; Homenaje a Perico Lino

El pasado jueves, 18 se nos fue Pedro González Lino, uno de los fundadores de Los Gofiones, grupo emblemático canario, y que es a Las Palmas lo que Los Sabandeños son a Tenerife. Contaba con 86 años de edad y estaba considerado como uno de los solistas más notables "de cantantes autodidactas canarios, que creció al amparo de los sonidos de la posguerra española".

Los Gofiones no serían lo que son hoy sin Perico Lino. Pedro González Lino, fallecido el jueves 18 a los 86 años de edad dejando a sus espaldas la presidencia de honor del grupo folclórico y habiendo sido reconocido como Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Gran Canaria. Nació en 1931 en Las Palmas de Gran Canaria y se convirtió en referente de la música popular de las islas con su particular timbre de voz. No sería hasta 1968 cuando fundara junto a Totoyo Millares Sall la agrupación musical Los Gofiones, condecorada premio Ser Canario en el año 2013, presentándose al público un año después en el Teatro Pérez Galdós. Tras más de cinco décadas cantando, su voz se apaga para siempre a falta de dos meses para cumplir 87 años y habiendo participado últimamente en las apariciones públicas del grupo compuesto por unos cuarenta músicos.