El ex alcalde de Begijar denuncia haber recibido amenazas e intimidaciones tras pedir explicaciones por unas facturas

El ex alcalde de Begijar, Andrés Gárate, ha denunciado a la guardia civil de Baeza amenazas e intentos de intimidación en su propio domicilio. Ha contado a Radio Úbeda que el lunes cuatro individuos se presentaron en su casa horas después de presentar un escrito, publicado también en redes sociales, en el que pedía explicaciones por una factura; le insultaron y amenazaron con "pegarle una paliza". Estas personas, sostiene, estaban relacionadas con la empresa de Baeza que facturó al ayuntamiento. Sospecha que intentan intimidarlo para que ceje en su labor de fiscalización. "Si creen que enviando a esa gente a mi domicilio me van a intimidar están muy equivocados; yo voy a seguir ejerciendo mi labor como concejal de este ayuntamiento" asegura Gárate



El escrito que presentaron es el que encabeza esta noticia. Se publicó en el facebook del PSOE de Begijar con el siguiente texto "Hoy hemos registrado una solicitud en nuestro Ayuntamiento en la que le pedimos al Alcalde que nos de copia o información en su caso de la factura de un arreglo de la máquina barredora en un taller de Baeza. No entendemos por qué este trabajo no lo ha realizado un profesional afincado en Begíjar. En el pasado pleno le preguntamos a Damián Martínez por este asunto y dijo que contestará en el siguiente pleno, como si el no tuviera información del arreglo. Hay que recordar que el Sr. Martínez tuvo que devolver una factura de su coche particular por importe de casi 1.000 €, que el habia ordenado indebidamente que la pagara el Ayuntamiento. Por cierto, pago y arreglo de SU coche que se hicieron en este mismo taller de Baeza"



El alcalde, Damián Martinez, asegura que esa información se le dará por los trámites habituales y se desvincula de los hechos de los que si tiene conocimiento. Eso es algo, añade, meramente personal entre esas personas y Andrés Gárate y, él, dice, no tiene nada que ver.

Una denuncia que se hace pública el día después de que ayer, el socialista Andrés Gárate declarase en la vista oral del proceso judicial abierto para que se resuelva si la moción de censura del pasoado 23 de agosto que aupó a la alcaldía al popular Damián Martinez era o no legal y procedente. La clave, apunta Gárate es que, finalmente, la justicia se pronuncie sobre la validez del escrito de expulsión de la concejal Pilar Montes del Partido Andalucista. Y es que, si en aquel momento hubiese sido considerada una concejal no adscrita, la suma con la que el PP presentó la moción no tendría validez, a pesar de que fue aprobada por la mesa de edad. Se vive en la localidad un clima político enrarecido desde entonces. La justicia desestimó recientemente las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para restituir a Gárate en la alcaldía mientras se resolvía finalmente el proceso.