El TSJA declara nulo el acuerdo plenario para la subrogación de los trabajadores de la extinta EMDESAU

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del grupo municipal del PP ubetense, José Robles. Lo ha hecho recordando que “en la sesión plenaria extraordinaria que convocó la oposición, se obligó al PP, entonces en el gobierno, a subrogar a los trabajadores del servicio de limpieza pese a los informes técnicos en contra”. Era algo ilegal, recuerda Robles, quien incluso pidió en esa sesión el voto nominal “para evitar responsabilidades personales”. En absoluto se acredita, dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, “que se hayan respetado los principios de merito y capacidad para la contratación de personal laboral”. Además, se estiman los recursos de apelación presentados en su día por las distintas administraciones, “algo de lo que ya advertimos”, según el portavoz popular.

Más tarde, el acuerdo firmado, dice Robles, por la ahora alcaldesa socialista Toni Olivares con los trabajadores, del que se dio cuenta en comisión de hacienda en marzo de 2016, fue cuestionado por la oposición mientras que, según los populares, “la base jurídica esgrimida por el gobierno para la readmisión fue la figura de indefinidos”. Según la sentencia, pone en entredicho la readmisión de los trabajadores, “ya que no se da el caso de la figura de indefinido como sustento jurídico para la readmisión”. Es por lo que ha exigido que la alcaldesa dé explicaciones a la ciudadanía, y a los propios trabajadores “que vuelven a estar en un limbo”. Robles acusaba a Olivares de haber realizado “maniobras oscuras para tratar de dar cumplimiento a una promesa electoral”, y añade que este fue “uno de los temas que mayor coste electoral tuvo para el PP”.

La respuesta de la alcaldesa, Toni Olivares, ha sido inmediata. Ha tildado de “lamentable que el PP siga dando muestras de que los trabajadores no les importen, haciendo la política de personal en los juzgados”. Según Olivares, “Robles muestra su desconocimiento o pretende engañar a la ciudadanía con sus declaraciones”, y ha explicado que la sentencia se refiere al pleno extraordinario sobre la subrogación y no al acuerdo que ratificó otro juez, por el que después entraron los trabajadores al ayuntamiento: “Tomaremos las medidas que diga el juez para que ese acuerdo plenario no sea válido, como dice el juez. Pero eso no afecta a los trabajadores, que llegaron al ayuntamiento a través de otro acuerdo de otro juicio diferente, en el que hay un convenio ratificado por un juez. Son dos cosas distintas, pero me llama la atención de este tema es la alegría del PP cuando hay una sentencia en contra de los trabajadores. Es mucho el dinero que se ha tenido que dedicar a pagar indemnizaciones a trabajadores que el PP despidió”. Una sentencia ante la que cabe la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.