Mitja veritat

No. Així no. Patronal i Generalitat feren una valoració de les dades de l'atur de 2017 més que parcials. Es queden amb xifres però no amb qualitat de l'ocupació. Així no fem res. Pot crear-se ocupació, llocs de treball, però si són de treballadors pobres, serveix de poc. I contrasta, a més, amb dades també conegudes estos dies al voltant dels beneficis empresarials. Això.