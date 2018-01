De l'Horta a la Plaça ajornat per... pluja!

Mai plou a gust de tots. Açò ha quedat clar aquest cap de setmana. L'amenaça de pluja a València per diumenge porta als organitzadors d'este mercat de proximitat amb epicentre en la plaça de l'Ajuntament, a suspendre l'esdeveniment i traslladar-ho a un dia encara per determinar. "De l'Horta a la Plaça" ho organitza l'ajuntament de la mà del Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI).

80 agricultors porten els seus productes a la plaça, se celebren taules redones, activitats per als més xicotets, fins a una mostra de pesca artesanal, per a deixar clar que el camp, concebut segons el concepte de "l'horta", minifundista és també el futur.

La mitjana d'edat de l'agricultor valencià és de 64 anys. Açò dóna idea de quant temps li queda al camp valencià si no s'aposta decididament per ell. El CERAI veu amb bons ulls iniciatives com la llei que regula la venda de proximitat; com la Llei de l'Horta... però també troba a faltar més mercats de carrer.