Frente común de los profesores asociados contra la precariedad

Los profesores asociados hacen frente común contra la precariedad en las universidades valencianas. Los casi 700 asociados de la Universitat Politècnica de València han decidido apoyar la huelga convocada a partir del lunes, cuando comienza el segundo cuatrimestre. Una reivindicación, recordamos, que lideran los 1300 profesores asociados de la Universitat de València, que cobran, de media, menos de 5 euros por hora.

De las promesas de las administraciones, de la Proposición no de Ley de Les Corts, de la investigación de la comisión de peticiones de la Unión Europea, nada se sabe. Lo han denunciado constantemente este más de un millar de trabajadores, una denuncia a la que se suman ahora los de la Politècnica.

Su portavoz, Silvia Díaz, asegura que su situación es en ocasiones peor que la de sus compañeros, puesto que ellos no tienen reconocidos los trienios y no pueden cobrarlos. Asegura que organizarse para liderar una reivindicación conjunta es especialmente complicado para los profesores asociados, que tienen muchas veces dos trabajos y que carecen del espacio de debate necesario.

Los profesores asociados valencianos no están solos en esta lucha. La portavoz de los asociados de la Universitat de València, Isabel de la Cruz, se muestra satisfecha por el apoyo recibido de sindicatos de estudiantes, de sus compañeros de la Politècnica, pero también de fuera de la Comunitat Valenciana. Asegura que esta es una reivindicación de todos, y que lo que se consiga con la huelga, también será para todos los asociados que se encuentren en la misma situación precaria.

Una huelga en un momento especialmente complejo en una Universitat de València sumida en el proceso de elección de nuevo rector o rectora. Los tres candidatos, Mavi Mestre, Vicent Martínez y María Antonia García-Bernau han asegurado que comprenden y comparten la preocupación de los asociados, dice De la Cruz, pero no se han comprometido en firme a nada. Algo inaceptable para De la Cruz, que recuerda que un rectorado saliente sigue siendo un rectorado que puede tomar decisiones y que el proceso electoral no es excusa para no acometer cambios.

La portavoz de los profesores asociados exige compromisos, no palabras, también a la Dirección general de Universidades, que ahora, después de meses de pedir una reunión, se la ofrece para el día 6 de febrero.