Valencia Basket cortará a Williams si no puede competir antes de la Copa

El regreso de Latavious Williams a Valencia va a precipitar una solución definitiva a la problemática situación que ha generado la fractura por estrés que padece el americano desde el comienzo de la temporada regular. De una forma u otra, Txus Vidorreta podrá disponer de un efectivo más para el juego interior.

A pesar de que las pruebas médicas indican una mejora evidente del estado físico del pivot con respecto al que tenía cuando se marchó a Estados Unidos, nadie en La Fonteta lanza las campanas al vuelo. Será su capacidad para competir en pista la que marque su futuro. En Hermanos Maristas está decidido que, en el caso de no poder ayudar al equipo en la fase final de la Copa del Rey, Williams será cortado y comenzará la búsqueda de un interior.

Hablando de cortar jugadores, se acerca la fecha límite para Damjan Rudez. El contrato del croata expira el próximo día 31. Tras no cumplir las expectativas del cuerpo técnico en materia fundamentalmente física, hay muchas posibilidades de que no continúe en el club siempre que no haya nuevas lesiones. Crucemos los dedos.