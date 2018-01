Empieza el Angliru

Es un partido que llega mal colocado para el Valencia ahora mismo. Estamos a las puertas de unas semifinales de Copa del Rey, que son además contra el Barça, y en ella hay que, en teoría, depositar una gran parte de los esfuerzos; y además el equipo viene de haber jugado 120 minutos de partido hace tan solo tres días, con el cansancio evidente que ello supone para los jugadores que disputaron completo ese emocionante choque ante el Deportivo Alavés.

Y es que la secuencia de partidos para el Valencia en los próximos días es de "agárrate que vienen curvas". Primero este partido contra el Real Madrid, luego la ida de las semifinales en el Camp Nou, después visita al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, a continuación la vuelta copera contra el Barça en Mestalla y de golpe para terminar, aunque más suave mirando al rival, el siempre interesante y tenso derbi de la ciudad ante el Levante, también en Mestalla.

El Real Madrid está en crisis. Eso es evidente. Sin ninguna opción de pelear ya por el título de liga y esta semana eliminado por el Leganés en los cuartos de final de la copa del rey. Por ello, el equipo de Zidane lo fía todo a partir de ahora a conseguir su decimotercera Copa de Europa. Pero ojo, un detalle muy importante que se pasa por alto en muchos de los análisis respecto a la situación del Real Madrid que se hacen en la capital: lo de reservar todas las fuerzas para la Champions es inviable; el Madrid está obligado a darlo todo también en la liga, más allá de que no tenga opciones de ganarla, pero tiene que luchar por quedar entre los cuatro primeros, que por decreto no lo tiene garantizado.

Por ello se espera que el técnico francés saque en Mestalla su once de gala al completo, excepto una posición por la baja de última hora de Sergio Ramos. El resto sí que será el once titularísimo para Zidane no sólo en esta temporada sino también en las dos ultimas. Un equipo que los aficionados del Madrid se saben perfectamente de memoria y que será el formado por Keylor Navas en la portería, Carvajal y Marcelo en los laterales, Nacho (en lugar de Ramos) y Varane en el centro de la defensa, Casemiro por delante de la zaga, Kroos y Modric completando el medio campo, y arriba el tridente, últimamente venido a menos, formado por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. Además de Sergio Ramos, también se han quedado fuera de la convocatoria Isco, Vallejo y Ceballos.

En el Valencia los problemas se concentran en el centro de la defensa. De los cuatro centrales de la plantilla sólo hay uno disponible. Murillo sigue con su proceso de recuperación de la operación de la hernia inguinal, Gabriel está tanto lesionado como sancionado para este partido, mientras que Vezo finalmente no podrá jugar pese a los esfuerzos del club por tratar de que en los comités se le retirara la segunda tarjeta que vio en Las Palmas, o después que el TAD le concediera la suspensión cautelar de la sanción. Ni una cosa ni otra. Así que Garay es el único central en condiciones de disputar el partido y su acompañante en el corazón de la zaga será el francés Coquelin.

Por lo demás, teniendo en cuenta lo que se viene en el horizonte, hubo tres jugadores que terminaron tocados el partido del jueves en Vitoria: Kondogbia, Gayà y Zaza, con lo que es posible que Marcelino decida no forzar su participación. Así pues el once podría ser el formado por Neto en la portería; Montoya, Coquelin, Garay y Lato en defensa; Maksimovic y Parejo en el doble pivote; con Guedes y Pereira en las bandas; y Rodrigo y Santi Mina arriba.