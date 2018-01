Subdelegación de Gobierno emitirá un informe para el indulto de Carlos y Serafín

Los secretarios comarcales de CIG, CC.OO. y UGT de Vigo se entrevistaron este jueves con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz, para hablar de la petición de indulto para los sindicalistas Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, condenados a tres años de prisión por participar en una huelga de transporte en 2008.

La responsable de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra se comprometió, según ha trasladado, a remitir un informe al Ejecutivo central en el que se recojan las numerosas muestras de apoyo, tanto social como institucional, a la concesión del indulto.

"No es una cuestión sindical, es una cuestión humana", ha apuntado Amelia Pérez Álvarez, secretaria xeral de CC.OO. en Vigo. Alberte Gonçalves de CIG, apunta así mismo en los micrófonos de Radio Vigo que tras varios acuerdos plenarios en el Concello de Vigo e incluso en el Parlamento Gallego, no esperan que Carlos y Serafín entren en la cárcel, pero es algo que nada lo puede asegurar si no llega el indulto por el que llevan esperando cuatro años. Por tanto, hasta que esto ocurra, seguirán con las movilizaciones.

RESOLVER LA SITUACIÓN

El compromiso de la subdelegada fue trasladar al Ministerio de Justicia un informe con toda la movilización social y los posicionamientos de las instituciones respecto. "Llevábamos cuatro meses esperando por esta reunión", ha recordado el secretario xeral de la UGT de Vigo, Ernesto Fontanes, que destacó la "receptividad" mostrada por Ana Ortiz para "agilizar" esta situación "para que se resuelva lo antes posible".

Finalmente, ha adelantado que los tres sindicatos continuarán con las movilizaciones hasta lograr que se les conceda una medida de gracia "que es de justicia". Para el día 22 de febrero está convocada una nueva movilización en Vigo.