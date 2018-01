Andorra exige dimisiones por las contradicciones en el caso 'Igor El Ruso'

Los seis grupos políticos en el Ayuntamiento de Andorra (Teruel), incluido el PP, aprobaron ayer, jueves, en pleno una moción que exige las dimisiones del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; y del subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, según informa Radio La Comarca.

Lo hace por las "informaciones contradictorias" que transmitieron después de los sucesos de Albalate del Arzobispo y Andorra, que les llevan a concluir que "no se pusieron los medios necesarios". En un primer momento, también se pensaba exigir el cese de altos mandos de la Guardia Civil como el General Jefe de Aragón, Ángel Crespo, hecho que no prosperó y que motivó el enfado de los amigos de José Luis Iranzo, el ganadero asesinado. "Estamos un poco indignados", afirmó su portavoz, Javier Artigas, porque "exigimos responsabilidades desde el plano técnico, desde la Guardia Civil". Artigas señaló que "nos habían dicho que iban a pedir otro tipo de dimisiones, en este caso, del general de la Guardia Civil, y lo que nos ha quedado claro es que, desde los amigos de José Luis tenemos que seguir por nuestro camino y que cada uno lleve el suyo". Por eso, remarcó: "Tenemos que seguir pidiendo responsabilidad a todo el mundo porque nosotros no tenemos nada que ocultar y tenemos una gran ventaja" y es que "somos libres y lo hacemos desde el corazón". Y terminaba: "Se lo debemos a José Luis, no se lo debemos a nadie más".

En el acuerdo plenario también se pide a la Delegación del Gobierno acceso a toda la información pública sobre los hechos y se da el visto bueno a que el Ayuntamiento se persone en la causa como acusación popular.