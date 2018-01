Expulsados los 3 concejales de La Muela que presentaron la moción de censura

¿Qué pasará el lunes en La Muela? El Partido Aragonés (PAR) ha decidido este viernes expulsar del partido a los 3 concejales de La Muela, que se sumaron a la moción de censura (PP-PAR y un concejal no adscrito) contra el alcalde de Chunta Aragonesista, Adrián Tello. De hecho, uno de estos concejales (ya ex PAR), Carlos Rodrigo, es el candidato a la alcaldía en esta moción. El pleno para su debate está convocado para el lunes al mediodía. El hecho de que el PAR dé por disuelto el grupo municipal cambia las tornas y estos concejales pasan a ser no adscritos.

Arturo Aliaga, presidente del PAR, ha comunicado que tras la comisión, Carlos Rodrigo, Lucio Vicente y María Pilar Salas ya no podrán ejercer ningún tipo de "representación institucional u orgánica" en nombre del partido ni tampoco utilizar su logotipo ni las siglas.

Los tres pueden presentar un recurso de alzada en 10 días antes la comisión ejecutiva del PAR pero mantiene la expulsión. La decisión ha sido comunicada ya por burofax y correo electrónico a los concejales y al Ayuntamiento de La Muela.

Esta nueva situación en la configuración del Ayuntamiento cambia las fuerzas de la moción de censura, ya que, acorde con la legislación vigente, la mayoría para que saliera adelante se establecería en 10 concejales, por lo no sumarían y la moción de censura decaería. Rizando el rizo y para complicar más el panorama, la mesa de edad de este pleno estará configurado por dos de los concejales expulsados del PAR: Lucio Vicente y María Pilar Salas.

Mientras, el Ayuntamiento de La Muela ha pedido un informe a la Diputación de Zaragoza y también ha pedido asesoramiento jurídico a un despacho de abogados.