No se fía del mercado de invierno. Lucas Alcaraz sabe latín de fútbol y conoce cómo funciona el mercado de fichajes en el mundo del fútbol. El técnico granadino ha comparecido este viernes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del penúltimo entrenamiento de la semana para hablar de la previa del partido del domingo ante el Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterraénos (18:00 horas).

El Almería está pendiente del mercado de invierno y lo estará hasta el mismo miércoles día 31 de enero cuando se cierre el mercado, un mercado que está siendo caliente para el club rojiblanco porque espera reforzarse hasta última hora para llegar en las mejores condiciones posibles al momento clave en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División.

Lucas Alcaraz prefiere no dar nombres: "No puedo decir nombres hasta que el club no lo haga oficial. Hay que distinguir cuando el fichaje ya es oficial y cuando el fichaje está en su proceso porque lleva su proceso, aunque claro que estoy informado de todo lo que está haciendo la dirección deportiva del Almería. Estos temas corresponden a la dirección deportiva del club. Está claro que pronto, cuando se cierre el mercado de invierno, ya sí podremos hablar de todo", explicó el entrenador granadino del Almería.

No se fía del mercado de invierno y en ese sentido Lucas Alcaraz comentó en la sala de conferencias en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que "hasta el día 31 hay que esperar porque todos los equipos hacen movimientos hasta última hora, aunque no creo que hagamos muchas cosas hasta el último día y pongo un ejemplo: recuerdo que estando en el Granada entraron dos o tres futbolistas a las 23:00 horas en el último día del mercado de fichajes".

El sabio Lucas habló del joven italiano Soleri: "Es un delantero en formación y claro que tiene sus posibilidades para entrar en la convocatoria del Almería para el partido del domingo ante el Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero tiene las mismas opciones que el resto de los jugadores que forman la plantilla del Almería. Podría tener sus minutos durante el partido", dijo el entrenador rojiblanco.

También repasó el estado de salud de los jugadores del Almería: "Javi Álamo está bien, bueno está entrenando con el grupo. Hicham se ha ido a casa porque tenía un poco de fiebre, mientras que Fran Rodríguez, que no entrenó el jueves, se ha entrenado y parece que va bien, pero habrá que esperar hasta el sábado si está al 100% o no. Pozo, por su parte, hizo parte del entrenamiento el jueves y habrá que esperar también hasta el sábado para conocer si está en condiciones para entrar en la convocatoria. Va bien, pero no tenemos certeza si estará bien para ser convocado".

Lucas Alcaraz no se fía del Numancia y en ese sentido ha comentado del equipo soriano: "Es un equipo que tiene cuajo para estar arriba en la clasificación. Es un proyecto con continuidad y está haciendo una temporada bastante regular, por lo que habrá que tener cuidado este domingo con el Numancia en nuestro campo", recordó un Lucas Alcaraz que sabe latín de fútbol.