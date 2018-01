El Conquense buscará asaltar el Virgen de la Caridad

El Conquense intentará lo que nadie ha conseguido en lo que llevamos de temporada. Asaltar el Virgen de la Caridad y llevarse los tres puntos frente al Villarrobledo de Manolo Martínez, que no conoce la derrota en su feudo.

Dos puntos separan a los dos conjuntos, que llegan al choque con bajas importantes. Raúl Calero, Perona y José Carlos por los locales y las de Iván Rubio y Fran Simón para la Balompédica. Tendrá por tanto que introducir cambios Luis Ayllón en el once inicial con el que jugó la semana pasada. Es probable que vuelva Vicky al once. Recupera el entrenador del Conquense al nigeriano Adibe, lo que le permite más opciones para el ataque.

Llega el Conquense en un buen momento de forma y con una racha de seis victorias consecutivas en las que no ha encajado ni un gol. Pese a todo, Luis Ayllón, no duda en dar como favoritos a los locales por el potencial de la plantilla con la que cuenta y por el hecho de jugar en casa, donde no han perdido. Un Villarrobledo es un equipo muy sólido en la faceta defensiva y con una gran calidad en el ataque.

Aunque difícil, el Conquense puede cerrar la jornada, líder. Para ello debe ganar al Villarrobledo y que el Socuellamos pierda en casa del colista, el Miguelturreño. Difícil, casi imposible.