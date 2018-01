Azuqueca Vs Dépor: la motivación de unos y de otros clave en el derbi alcarreño

Tercera División 23ªJ

Azuqueca Vs Guadalajara (Sábado 17:00, San Miguel)

La motivación que tengan unos y otros podría ser la clave que resuelva el derbi del futbol alcarreño. Rojinegros y morados llegan al partido con sensaciones contrapuestas. Los de Azuqueca que no ganan al Deportivo en un partido de liga desde 1986, lo hacen conscientes de que un triunfo les acercaría a los puestos de playoff. Posición que marca su rival y que este podría perder en caso de derrota. Los de la capital inmersos en el proceso de concurso de acreedores, no están en un buen momento deportivo (1 victoria últimos 5 partidos) y tampoco mental debido a las noticias sobre el hecho de poder cobrar o no, todo o parte de lo que el club morado les adeudaba antes de la llegada del administrador concursal. Así las cosas en lo deportivo Antonio Acosta tendrá las bajas del lesionado Zamora, del sancionado Roberto Izquierdo y de Loaisa que esta semana abandonaba el club, siguiendo el camino de Ambo, Fuentes, Tato, Carrasco y Vargas, por el contrario el entrenador alcalaíno podría recuperar a Tena y disponer del nuevo portero Raúl Suárez. En el Dépor, Alberto Parras recupera a Rangel pero no podrá contar con el lesionado Cabo, ni con los sancionados Guille y Chilo. Además, es seria duda Copete, que sufrió la rotura de los huesos propios de la nariz, hace una semana ante el Albacete B en el Escartín.

Almansa Vs Marchamalo (Domingo 17:00, Paco Simón)

Tras la victoria y la goleada ante el Quintanar del Rey, los gallardos viajan a Almansa en busca de seguir sumando para continuar alejandose de la zona de descenso. Para la cita Fran García recupera a Felipe y Sergio Llorente "Chino" mientras que es duda Illana.