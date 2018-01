Grande-Marlaska: “No hablamos de la defensa de los derechos LGTBI sino de derechos humanos”

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha hecho entrega del Premio de Honor del Certamen Internacional de Periodismo Pedro Zerolo al juez Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, “por su papel en la reivindicación por la igualdad del colectivo LGTBI”. Fernando-Marlaska ha defendido durante su intervención el papel de “Pedro Zerolo en la reivindicación y consecución de los derechos del colectivo”, pero ha querido aclarar que “no se trata de la defensa de derechos LGTBI sino de defender los derechos humanos para todos y todas”. Asimismo, los periodistas María Ángeles Fernández y Jairo Marcos Pérez han recogido el galardón de periodismo digital y el programa ‘Los Reporteros’ de Canal Sur Televisión el premio de periodismo tradicional.

El Ayuntamiento ha premiado al juez como uno de los activistas más reconocidos en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. El magistrado vivió en primera persona las dificultades de reconocer su orientación sexual. Desde su posición, como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, lucha por la igualdad de género y por la implantación de los derechos de todas las personas, por encima de su condición sexual.

Por su pte, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha incidido en la importancia de este “reconocimiento periodístico a través de la memoria del abogado, político y activista Pedro Zerolo, uno de los artífices de la Ley de Matrimonio Igualitario”. Este galardón tiene como objetivo “seguir promoviendo la imagen cultural de Torremolinos como ciudad en igualdad, valores cívicos, y mostrar nuestro compromiso con el tejido creativo e intelectual y de los derechos LGTBI que siempre se han vinculado con el municipio”.

Grande-Marlaska ha asegurado sentirse “un hombre con suerte” y ha agradecido al Ayuntamiento de Torremolinos el reconocimiento “por hacer simplemente mi vida”. El juez ha apelado a la importancia de educar a las nuevas generaciones, ya que actualmente “se confunde entre la ética pública y privada, y una sociedad cohesionada debe estar unida por los valores democráticos”.

“Hablar de libertad, igualdad y diversidad no es adoctrinar es desarrollarse como cada uno quiera”, ha defendido. “No quiero olvidar que estamos en Torremolinos, un referente de diversidad en nuestro país, que incluso durante la dictadura fue uno de los pocos oasis de paz y amor a la diversidad y el respeto a cada uno, por lo que es vital que premios como éste sigan teniendo lugar aquí”.

Premio de Periodismo Tradiciona

Por otro lado, el galardón en la categoría Periodismo Tradicional ha recaído en 'Los Reporteros’ de Canal Sur, cuyo equipo trasladó en uno de sus reportajes los problemas generados por la homofobia en diferentes personas que conviven diariamente con el odio que otros vierten contra ellos por tener una orientación sexual diferente. Estos periodistas reflejan el trabajo diario que realizan diariamente las asociaciones en labores de comunicación y educación, con el fin de normalizar la vida de personas que conviven con dificultades generadas por actitudes homófobas, así como otros protagonistas del reportaje que trasladan las hazañas diarias que tienen que realizar para vivir con cierta normalidad.

La directora del programa, Esperanza Torres, ha asegurado en nombre de su equipo que estaban “francamente emocionados”. Hace una semana “tuve la oportunidad de entrevistar a Kim Pérez que si recuerdan fue la primera transexual que se sometió a una operación de reasignación de sexo. Tiene 77 años e hizo el tránsito hace 50 años. Kim nos contaba como era su esclavitud de vivir en el cuerpo de un hombre durante tanto tiempo: “me sentí al borde de la locura, me sentía al borde de la muerte, me decía”.

“Hoy han cambiado muchos las cosas. ‘Fobias que hieren’ es el reportaje que nos ha traído hasta aquí y que ha elaborado nuestro equipo en Málaga con Marisa Jurado y José González Carrasco y nos cuenta la historia de esas dos chicas que sufrieron un encarcelamiento en Turquía por su condición precisamente de homosexuales. Partiendo de ahí queríamos contar un poco la realidad que nos sigue atenazando y que a pesar de las leyes han cambiado relativamente poco. Más allá de esas leyes que en las que las problemáticas diarias de las personas que sufren acoso. No hay nada que no cambie la sociedad que no sea la educación”, ha terminado.

Periodismo Digital

El premio Pedro Zerolo de Periodismo Digital de este año ha recaído en los periodistas María Ángeles Fernández y Jairo Marcos Pérez que conjuntamente firman el artículo ‘Identidades rurales LGTBI: ‘Los tonos grises de Extremadura’, publicado en Pikara Magazine. En el reportaje, cuentan desde diferentes perspectivas las realidades de personas que han sufrido discriminación por tener una determinada condición sexual o género. Es el caso de Oliver, un vecino de un pueblo rural de Extremadura, quien tuvo que salir del armario en un contexto que puede resultar complicado, como es una localidad pequeña. También cuenta el testimonio de los padre de Elsa, una niña que desde bien pequeña manifestó que se sentía diferente a lo que marcaban las normas de género establecida. Además, el reportaje se apoya en el trabajo de 'Extremadura Entiende', una asociación que traslada los problemas sociales que viven las lesbianas por el simple hecho de pasear de la mano por la calle.

Los periodistas han asegurado que este “premio nos da alas para seguir trabajando en contar historias que nos recuerden la diversidad del mundo y de las personas que viven en él. Queremos dedicarle este premio a Oliver que nos inspiras cuestionas y enseñas. Tampoco podemos olvidarnos de Elsa y de su mamá que desde las entrañas y la cercanía compartieron su historia de disidencia desde el aprendizaje colectivo de Extremadura y sus gentes una tierra olvidada y saqueada”, han asegurado.

El jurado de esta segunda edición, que falló en octubre a favor de los citados anteriormente, estuvo conformado por el periodista, escritor y profesor José María Fernández Calleja, en calidad de presidente; la periodista y directora territorial de Canal Sur Málaga, Carmen Beamonte; los periodistas José Manuel Atencia, director de Contenidos de la Cadena Ser Málaga, y José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga, así como el escritor y crítico literario Manuel Francisco Reina.