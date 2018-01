A cerrar el mes de enero con la primera victoria de 2018

El Numancia sigue sin conocer la victoria en este 2018 y este domingo tratará de conseguir la primera en Almería, ante un rival ubicado en la zona baja de la tabla, en un partido catalogado como “importante” por Jagoba Arrasate, ya que un triunfo situaría al club soriano con 40 puntos, “que es un objetivo ambicioso para terminar el mes”.

“Sabíamos que venía un mes de enero muy exigente y complicado. Es verdad que no hemos ganado, pero también que en casi todos los partidos hemos estado a la altura. Puedes jugar bien y poner el listón a un nivel determinado, pero el rival también juega e igualar o mejorar ese listón, como ocurrió en Huesca o ante el Rayo, que hicimos un buen partido, pero no pudimos ganar. Sabemos que a ese nivel las victorias llegarán”, asegura el técnico rojillo en rueda de prensa. Además, insiste el preparador en que "el vestuario está tranquilo pese a no haber ganado todavía en este 2018".

Con respecto a cómo llega el equipo a este partido, Arrasate apunta que son bajas “Pablo Valcarce, Julio Álvarez e Higinio, que está mejor, pero no llega al partido. En el caso de los Valcarce, tanto Luis como Pablo, están con pruebas pertinentes y la semana que viene acudirán a especialistas para conocer el alcance de sus problemas. Luis va mejor y va entrenando, pero aún estamos probando la estabilidad de la rodilla y hasta que tengamos él informe definitivo, no podemos arriesgarnos a meterle en una convocatoria”.

El once podría presentar alguna novedad, sobre todo en el centro del campo, donde tanto Íñigo Pérez, en el mediocentro, como Marc Mateu, por la izquierda, parecen fijos. “Luego junto a Íñigo pueden jugar Pape (Diamanka) o Alberto (Escassi). También están Larrea y Grego… Y para la banda derecha y mediapunta también están Pere Milla, Dani Nieto, Nacho… Tenemos varias opciones”.