Torrent exigeix "respecte" al Parlament i manté la investidura per dimarts vinent

El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha anunciat avui que els serveis jurídics ja estan estudiant una resposta a la impugnació del Govern central, al qual ha exigit "respecte", i ha subratllat que malgrat les "amenaces" manté el ple d'investidura amb Carles Puigdemont com a candidat.

Torrent ha comparegut al Parlament després de conèixer-se que el Consell de Ministres ha autoritzat avui el president del Govern, Mariano Rajoy, a recórrer davant el Tribunal Constitucional la proposta de candidatura de Carles Puigdemont a ser investit president de la Generalitat.

En una breu compareixença, el president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que l'única resposta que ha obtingut del Govern a la seva "voluntat sincera de diàleg" hagin estat "les amenaces" i "la judicialització de la política".

També ha subratllat que Puigdemont "compleix tots els requisits legals per ser candidat" i que la impugnació de la seva candidatura "no té cap fonament jurídic, i això ho sap -ha afegit- qualsevol ciutadà que tingui unes mínimes nocions de dret, i així ho ha expressat també el Consell d'Estat".

Torrent ha advertit, en aquest sentit, que la impugnació podria tractar-se "d'un frau de llei que atenta contra els drets dels electors de Catalunya i contra els dels diputats", a més de contra "la democràcia parlamentària, contra els fonaments del sistema democràtic", ha abundat.

"Jo no proposo un candidat pel meu caprici o la meva arbitrarietat -ha puntualitzat- i això hauria de saber-ho la vicepresidenta del Govern, jo el que faig és escoltar totes la forces parlamentàries, i un cop coneguda la seva voluntat, proposo un nom en veure que compta amb els suports suficients".

És a dir, ha afegit, "no s'impugna la decisió del pressent del Parlament sinó la voluntat de milions de votants, dels diputats i del funcionament del sistema democràtic".

Segons Torrent, "no pot ser que l'únic missatge que el Govern transmet als catalans sigui que no han votat bé, que no han votat com ells volien, i això és una enorme irresponsabilitat política, ja que significa voler guanyar als tribunals el que no van guanyar a les urnes".

En aquest punt ha recordat que a les eleccions de 21D, amb una alta participació que "van donar un resultat molt clar", Puigdemont es va poder presentar sense problemes i que després aquest va poder adquirir l'acta de diputat.

El president del Parlament ha recalcat que si Puigdemont és el candidat a la investidura, això es deu al fet "que hi ha una determinada majoria parlamentària", i que això "és una realitat que no es pot suspendre, la democràcia no es pot suspendre", ha apuntat.

Torrent s'ha compromès "a seguir treballant per defensar els drets de tots els diputats, inclosos els que lamentablement es troben a la presó o a l'exili", i ha recordat al Govern de l'Estat que en un país democràtic "correspon als representants de la ciutadania decidir i legislar sense ingerències".

"Encara som a temps de corregir el rumb", ha apuntat, però "oferir diàleg no està renyit amb actuar, i no ens quedarem amb els braços plegats; els serveis jurídics del Parlament analitzaran la resolució del TC i també serà analitzada en termes polítics un cop la tinguem".

El president del Parlament ha finalitzat la seva compareixença exigint al Govern central "respecte al resultat electoral, a la voluntat dels catalans, als drets de tots els diputats, a aquesta institució i a la democràcia parlamentària".