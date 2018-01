Incondicionales por el Directo

Ni los recientes y reiterados pronunciamientos desfavorables del Ministerio de Fomento, ni el escaso eco de su convocatoria entre la ciudadanía son argumento suficiente para que tiren la toalla de su reivindicación las decenas de personas que cada sábado se manifiestan tras la pancarta que reivindica la apertura del tren Directo Madrid-Aranda-Burgos. Un sábado más este 27 de enero han completado el recorrido coreando los eslóganes a favor de la reapertura del tren: “Pagamos impuestos, queremos tren Directo” “No tenemos ni vía ni autovía” o “¿Dónde está? No se ve al Herrera burgalés”. Frases que se alternaban con intensas pitadas y que concluían con un pronunciamiento espontáneo de uno de los miembros de la plataforma, que en esta ocasión como novedad, apelaba a la necesidad de más implicación ciudadana a la hora de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus compromisos, como es el caso del ferrocarril en Aranda y la comarca. El portavoz de la plataforma ha reconocido que la sociedad arandina no está colaborando con estas reivindicaciones semanales como les hubiera gustado. Y en su opinión se debe a que no existe suficiente conciencia del perjuicio para la comarca si deja perder el servicio ferroviario “No contar con una línea de ferrocarril perjudica a toda la industria, todo el comercio, a toda la hostelería. En otros lugares de España están luchando por tener líneas nuevas, mejoras en los trenes y mejoras en las comunicaciones con Madrid. Sin embargo aquí no nos movemos por nada. No lo debemos dejar. Si Aranda pierde esta línea de ferrocarril vamos a perder el futuro.”

Por este motivo la manifestación finalizaba con el compromiso de mantener la protesta cada sábado. “No lo vamos a dejar, porque esto es muy importante para Aranda y la Ribera. Seguiremos todos los sábados.”