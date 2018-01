El Cádiz se deja dos puntos ante el Lugo

Reparto de puntos en Carranza. El equipo amarillo no puede pasar del empate ante un Lugo que dominó en la posesión, pero que no pudo derribar el orden tactico del Cádiz. Los amarillos se adelantaron en el marcador gracias a un golazo de Eugeni, pero un fallo en cadena de la zaga cadista hizo que los visitantes pusieran las tablas en el marcador en los últimos compases del partido.

El Cádiz salió dispuesto a recuperar las sensaciones de orden y la fe en un juego que parecía que no desplegaba con tanta soltura en los últimos partidos. Tras la última derrota en Alcorcón era importante recuperar esas sensaciones y los amarillos en la primera parte demostraron que querían ser lo que fueron.

Cierto es que sin Alvarito en el campo y con Salvi sin pasar por su mejor momento, los de Cervera no generaban peligro por las alas, pero al menos estaban bien posicionados y no dejaban que el Lugo les creara peligro, Cifuentes no tenía trabajo.

Al descanso se llegó con empate en el electrónico y los cadistas salieron tras la reanudación dispuestos a dar un paso al frente. La entrada en el campo de Eugeni por la lesión de Abdullah hacia que los de Álvaro quisieran tener algo más la pelota, pero la primera ocasión llegó tras una jugada aislada que la zaga del Lugo despeja y el rechace se lo entrega Álex a Eugeni, que con un fuerte disparo adelantó a los de Álvaro.

Luego fue una constante del Lugo con el balón y del Cádiz de orden, sin ocasiones, pero con los visitantes buscando la portería rival. Hasta que tras un córner y un fallo en cadena llegaba las tablas.

Los amarillos terminaron con diez por la expulsión de Garrido y los gallegos tampoco fueron a por todas tras el empate. Al final reparto de puntos en un partido en el que ninguno de los dos equipos mereció la victoria.